Pagelle Napoli-Az Alkmaar 0-1, Europa League 2020-2021: Osimhen crea ma non finalizza. La prestazione di Koulibaly è da brividi: De Wit ne approfitta

Torna la UEFA Europa League! Il Napoli di Gennaro Gattuso scende in campo allo Stadio San Paolo dopo il 4-1 ottenuto contro l’Atalanta nell’ultimo turno di Serie A. L’esordio dei partenopei però non è dei migliori perché De Wit fa volare l’Az Alkmaar in testa al girone F con la Real Sociedad. Una beffa per gli azzurri che dominano la sfida ma non finalizzano con Dries Mertens e Victor Osimhen in zona attacco: tra i peggiori Kalidou Koulibaly, che dopo un buon inizio crolla nel finale e in occasione del gol. Nonostante il leggero turnover, la squadra di Gennaro Gattuso subisce la prima sconfitta sul campo dell’anno.

PAGELLE NAPOLI-AZ ALKMAAR

Napoli (4-2-3-1)

Alex Meret 6: l’ex portiere dell’Udinese non è mai impegnato durante il match se non per un paio di conclusioni. È incolpevole sul gol ravvicinato di De Wit.

Loading...

Loading...

Giovanni Di Lorenzo 5,5: l’ex Empoli è tra i più attivi sulla fascia destra nel primo tempo però nel corso del match cala fisicamente non garantendo appoggio in attacco. Si divora il gol a due passi dopo un buon inserimento.

Nikola Maksimovic 6: gara sufficiente per il serbo che temporeggia sempre al momento degli inserimenti olandesi affidandosi alla forza fisica del compagno di reparto. L’ex Torino fa il compitino durante l’esordio europeo.

Kalidou Koulibaly 5: il senegalese è tra quelli che imposta per primo e si avvicina al gol di testa ma in fase difensiva non è tra i migliori: dalla sua zona arriva il gol che sblocca la gara dopo aver rischiato già nel primo tempo con un pessimo disimpegno. Viene ammonito nel finale rischiando l’espulsione.

Elseid Hysaj 5: l’albanese prova timidi affondi sulla fascia sinistra. L’ex Empoli prova a limitarsi a passaggi di appoggio e poco prima di uscire per un problema muscolare si perde Sugawara e Svensson sulla sua fascia. (dal 59′ Mario Rui 6,5: il portoghese è decisamente più propositivo del suo predecessore provando a servire più palloni in area.

Stanislav Lobotka 6,5: buona prima parte dello slovacco con un lavoro prezioso a centrocampo fatto di recuperi e impostazioni per il tridente alle spalle di Osimhen. (dal 66′ Diego Demme 6: tanti palloni giocati per l’ex Lipsia che garantisce sostanza e quantità in mezzo al campo).

Fabian Ruiz 6: dopo un buon primo tempo smistando e manovrando verso la trequarti, lo spagnolo cala nel secondo tempo limitandosi a una partita di quantità. L’ex Betis prova il sinistro da fuori area ma non impensierisce il portiere.

Matteo Politano 6: dopo il gol di sabato contro l’Atalanta, l’ex Inter continua a vivere un ottimo momento. Il #21 duetta con Di Lorenzo sull’out di destra e serve continuamente i compagni in area nel primo tempo sfiorando il gol. Nel secondo tempo però cala pur continuando a essere l’unico a calciare da fuori area: di poco fuori il sinistro a giro nel finale di tempo. (dal 83′ Tiémoué Bakayoko SV)

Dries Mertens 5: sua una delle prime occasioni con il destro a giro. Il belga scambia con Fabian Ruiz ma non si trova con Osimhen: cala nel secondo tempo, non intendendosi con i compagni e smettendo di essere pericoloso.

Hirving Lozano 5,5: dopo i due gol contro l’Atalanta, il messicano fa un passo indietro. Prestazione abulica la sua: tanta corsa e qualche occasione sprecata in zona offensiva. Prova a seguire Svensson ma se lo perde in fase difensiva in occasione del gol. (dal 59′ Lorenzo Insigne 6,5: dopo un mese il folletto azzurro torna in campo ma trova difficoltà nel superare i giganti olandesi: delizioso il cross al bacio nel finale per Di Lorenzo.)

Victor Osimhen 6: il nigeriano si muove molto in campo ma non riesce a coordinarsi bene con la trequarti. L’ex Lille sfiora il vantaggio di testa per due volte su cui poteva far meglio: Bizot gli sbarra la strada nel tentativo di scartarlo. (dal 66′ Andrea Petagna 6: buon ingresso dell’ex Milan che sfiora subito di testa il pareggio).

All. Gennaro Gattuso 6: il tecnico calabrese fa poco turnover per la prima partita europea ma i suoi non chiudono in zona d’attacco. Una disattenzione difensiva è fatale nel finale che non permette di cominciare al meglio il torneo.

Az Alkmaar (4-3-3)

Bizot 7; Svensson 6,5, Hatzdiakos 6, Martins Indi 6,5, Wijndal 6,5; Midtsjo 6,5 (dal 87′ Leeuwin SV), Koopmeiners 6, De Wit 7; Sugawara 6,5, Stengs 5,5, Karlsson 6 (dal 87′ Gudmundsson SV). All. Slot 7.

Foto: Alessandro Garofalo/ LaPresse