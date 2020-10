Pagelle Milan-Spezia 3-0, voti Serie A: Theo Hernandez e Leao i migliori, brutta prestazione per Krunic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

MILAN-SPEZIA 3-0.

MILAN (4-2-3-1):

G. Donnarumma, voto 6: vola su un destro di Verde da posizione esterna nel finale di primo tempo, nella ripresa respinge un tentativo di Agudelo.

Calabria, voto 6: spinge ma non riesce a trovare l’incursione decisiva, in difesa soffre qualche accelerazione di Gyasi.

Gabbia, voto 6: soffre nei palloni alti messi in mezzo da Verde, ma riesce a tenere il reparto difensivo alto durante la fase di possesso palla.

Kjaer, voto 6: copre bene su Galabinov durante la sua permanenza in campo, soffre qualche contrasto fisico con Piccoli.

Theo Hernandez, voto 8: spina nel fianco nella difesa dello Spezia, prova più volte l’affondo per arrivare al cross e al tiro riuscendo nella ripresa a siglare il suo primo gol stagionale.

Krunic, voto 5: il suo ruolo è quello di dare quantità alla squadra, ci riesce poco e male. Dal 60′ Kessié, voto 6: Non particolarmente in forma ma riesce a dare la solita sostanza al centrocampo rossonero.

Tonali, voto 6: compiti di regia per l’ex Brescia, prova da ordinaria amministrazione senza particolari luci. Dal 60′ Bennacer, voto 7: ottima gestione del pallone da parte del regista algerino che ristabilisce la solita qualità a centrocampo.

Saelemaekers, voto 5.5: gioca prevalentemente sulla fascia destra, spreca un gol già fatto spedendo alto sopra la traversa un pallone servito da Colombo.

Brahim Diaz, voto 6.5: il suo compito è quello di raccordo tra attacco e centrocampo, risulta essere il migliore nel primo tempo con numerosi tentativi offensivi, cala nella ripresa. Dal 75′ Hauge, voto s.v.

Leao, voto 7.5: prova più volte a creare superiorità numerica nel primo tempo, riesce nella ripresa a firmare la rete del vantaggio rossonero e la conseguente doppietta poco dopo. Dal 83′ Maldini, voto s.v.

Colombo, voto 6: comincia bene, si muove molto in tutto il fronte offensivo, creando spazi per i compagni di reparto e chiama Erlic al miracolo che gli nega la gioia del gol. Dal 46′ Calhanoglu, voto 6: entra bene in partita nonostante la condizione fisica non sia delle migliori.

All. Pioli, voto 7: indovina tutte le sostituzioni da fare, fa debuttare anche il giovane norvegese Hauge.

SPEZIA (4-3-3)

Rafael, voto 5: inizia bene la partita, nella ripresa non esce in tempo per evitare almeno due gol rossoneri.

Sala, voto 4.5: soffre Theo Hernandez quando deve difendere nell’uno contro uno, nel secondo tempo non riesce a tenere la spinta dello stesso laterale rossonero.

Erlic, voto 5.5: respinge un tentativo a botta sicura di Colombo nel primo tempo, cala nella ripresa perdendosi più volte Leao.

Chabot, voto 5: annulla Colombo per quasi tutto il primo tempo ma nella ripresa non riesce a tenere la difesa alta contro i rossoneri.

Marchizza, voto 6: centrale difensivo schierato da terzino sinistro bloccato, compie ottimamente il proprio lavoro fino a quando la sua squadra regge alla pressione rossonera.

Pobega, voto 5.5: da sostanza al centrocampo ma sbaglia passaggi elementari in fase di possesso palla. Dal 80′ Mora, voto s.v.

Ricci, voto 6: si fa notare in fase di possesso lanciando i contropiedi della propria squadra, prende un giallo fermando un contropiede rossonero pericolo. Dal 65′ Acampora, voto 5: prova a dare qualità nella porzione centrale del campo, senza riuscirci particolarmente bene.

Maggiore, voto 5.5: da qualità all’azione offensiva con numerosi inserimenti e scambi di prima, ma sbaglia anche qualche pallone in ripartenza.

Verde, voto 6: inizia bene, cala di rendimento nel corso del primo tempo, si fa notare per un tiro verso la porta di Donnarumma. Dal 65′ Agudelo, voto 7: entra benissimo in campo, chiama all’intervento Donnarumma e crea scompiglio nella difesa rossonera.

Galabinov, voto 6.5: tiene tutti i palloni che gli arrivano davanti ma si deve arrendere ad un problema muscolare. Dal 35′ Piccoli, voto 6: Si muove bene il giovane attaccante ex Atalanta contro gli alti difensori del Milan, si vede meno nella ripresa.

Gyasi, voto 5: qualche discreta accelerazione, parecchi contrasti fisici persi e qualche pallone sbagliato di troppo. Dal 80′ Bartolomei, voto s.v.

All. Italiano, voto 5: Fa quello che può ma non è abbastanza contro i rossoneri.

