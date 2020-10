Pagelle Giro d’Italia 2020, tappa di oggi: Filippo Ganna trionfa da fenomeno. Si muove Nibali, crolla Caicedo

PAGELLE QUINTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020

Filippo Ganna, voto 10: un vero e proprio fenomeno, la stella del ciclismo azzurro. Anche oggi stupisce il mondo con un’azione eccezionale. Va in fuga con il compagno di squadra Puccio, si mette al servizio del siciliano, poi, quando vede che ne ha di più, sale regolarmente sull’ascesa conclusiva e stacca tutti con un passo mostruoso, chiudendo in solitaria a braccia alzate. Due successi di tappa alla prima partecipazione al Giro d’Italia, e non è finita qui…

Vincenzo Nibali, voto 7,5: ogni giorno più convincente il siciliano. Mette al lavoro la sua Trek-Segafredo sull’ascesa conclusiva, poi segue Pozzovivo e prova più volte ad allungare in discesa, mostrando una gran sicurezza. Lo aspettiamo nella terza settimana sicuramente per puntare alla vittoria.

Patrick Konrad, voto 7,5: doppia carta in casa Bora-hansgrohe? L’austriaco, con gli abbuoni della seconda piazza agguantati oggi, è addirittura davanti a Majka in classifica. Può essere una sorpresa.

Wilco Kelderman, voto 7: l’olandese può essere uno spauracchio per il podio. Anche oggi sempre attentissimo con la propria squadra, poi quasi sfiora gli abbuoni al traguardo.

Domenico Pozzovivo, voto 7: il lucano su strade che conosce alla perfezione mette in mostra ancora una volta uno stato di forma eccezionale. Prova ad attaccare su una salita non troppo dura e in ogni caso mette in fila il gruppo. Può sognare in grande da qui a Milano.

Fausto Masnada, voto 7: grandissimo lavoro per l’uomo della Deceuninck Quick-Step in favore del proprio capitano Almeida. Avrà sicuramente spazio per ritagliarsi una giornata da protagonista a livello individuale.

Joao Almeida, voto 6,5: la Maglia Rosa, così com’era successo ieri, incrementa ancora il proprio margine sugli inseguitori sfruttando gli abbuoni. Manca però un po’ di brillantezza in salita, possibile che sulle ascese alpine possa crollare.

Jakob Fuglsang, voto 6,5: assiste in silenzio ai movimenti dei rivali. Resta l’uomo che fa più paura sulle grandi montagne.

Simon Yates, voto 5,5: la condizione è tutt’altro che recuperata. Anche oggi in salita fa tantissima fatica e rischia di staccarsi in cima.

Jonathan Caicedo, voto 5: ieri aveva tentato l’assalto alla Maglia Rosa, dichiarando di volerci riprovare nei giorni successivi. Oggi però crolla, prendendo un’imbarcata. Fuori classifica, ci riproverà con le fughe.

