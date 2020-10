Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega basket: programma, orari, tv, streaming

Si apre la prima settimana dell’anno con il doppio impegno in Eurolega per l’Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina sarà ospite mercoledì sera dell’Olympiacos. Un inizio di stagione eccezionale per Milano, che è ancora imbattuta tra campionato e coppa. In Europa, finora, l’AX Armani Exchange ha superato all’esordio il Bayern Monaco e poi si è ripetuta in casa contro i francesi dell’Asvel Villeurbanne. L’Olympiacos è reduce dalla vittoria nel derby greco contro il Panathinaikos, mentre ha perso di un punto alla prima con lo Zalgiris Kaunas.

Olympiacos-Olimpia Milano, match valevole per la terza giornata dell’Eurolega 2020, si giocherà mercoledì 14 ottobre alle ore 20.00. L’incontro sarà visibile in streaming su Eurosport Player. Non perdetevi la diretta scritta di OA Sport

PROGRAMMA ORARI TV OLYMPIACOS-OLIMPIA MILANO

14 OTTOBRE 2020

Ore 20.00 Olympiacos-Olimpia Milano

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta scritta OA Sport

Credit Ciamillo