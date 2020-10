Nuoto, ISL 2020, quinto match (31 ottobre). London Roar: bis in volata. Gastaldello ok, sconfitti Peaty e Morozov

Ancora London Roar. La squadra inglese è la prima formazione ad aggiudicarsi due tappe della ISL 2020 ma stavolta non è stato dominio per Peaty e compagni che si sono dovuti impegnare fino in fondo per superare gli LA Current: 499 a 478.5. Terzo posto per i nipponici dei Tokyo Frog Kings (446.5) e quarta piazza per gli staccatissimi DC Trident (287 punti).

Protagonista di giornata è stata la francese Beryl Gastandello che ha ritoccato il record francese dei 100 stile libero con il tempo di 51″30 precedendo Freya Anderson e limando di 15 centesimi il precedente primato di Marie Wattel. La si è aggiudicata anche i 50 delfino in 24″95 e la staffetta stile libero mista con una frazione da 51″89.

In campo maschile a fare rumore sono un paio di sconfitte eccellenti: una su tutte, quella di Adam Peaty, la cui idiosincrasia verso la vasca corta è ben nota, battuto nei “suoi” 100 rana dal giapponese Koseki che ha chiuso in 56″11 contro il tranquillo 56″83 del britannico. Sconfitta inattesa anche per Vladimir Morozov che ha ceduto uno dei suoi feudi, i 100 misti al sorprendente norvegese Hvas che chiude in 51″83 contro il 51″98 del russo. Lo statunitense Zach Apple, invece, non perde un colpo e si aggiudica 100 sl maschili in 46″53 sopravanzando Duncan Scott.

Dominio per Suzuka Hasegawa nei 200 delfino con 2’03″38 davanti alla compagna di squadra Shimizu, mentre in campo maschile vittoria dello statunitense Tom Shields, in 1’50″28 davanti al brasiliano Lanza. Lo stesso Shields si aggiudica la skin race, sulla distanza dei 50 farfalla, mentre nella gara individuale si impone il giapponese Kawamoto proprio davanti a Shields. Nei 100 dorso senza rivali Kira Toussaint che si impone in 56″36 (gran tempo) davanti a Bilquist e Kubova. In campo maschile il brasiliano Guido (49″57) batte Murphy e Irie.

Nei 200 sl donne l’israeliana Andi Murez si impone in 1’53″58 davanti a Feya Anderson, mentre in campo maschile Matsumoto (1’41″77) si impone su Scott e Apple. Nei 400 misti dominio del fuoriclasse nipponico Kosuke Hagino in 4’01″52, che vince per distacco su Devine e Cope e in campo femminile vittoria per la giapponese Ohashi con 4’26″48. La skin race femminile, disputata sulla distanza dei 50 rana, va alla giamaicana Alia Atkinson, che si era aggiudicata i 100 rana donne in 1’03″75 davanti a Lazor. Successo giapponese anche nei 100 misti donne con Imai che con 58″02 ha sconfitto Gorbenko.

