Nuoto, ISL 2020: quinta tappa (prima giornata). In testa i London Roar di Adam Peaty

Prosegue a grande ritmo la International Swimming League 2020, la Champions League del nuoto. Nella piscina da 25 metri della Duna Arena di Budapest (Ungheria) ha preso il via quest’oggi la sfida tra London Roar, LA Current, Tokyo Frog Kings e DC Trident. Ebbene, è stata la formazione di base londinese a prevalere in questo day-1 con 283.5 punti, a precedere gli LA Current (218.0 punti), i Tokyo Frog Kings (214.5) e i DC Trident (163.0).

La compagine di Melanie Marshall ha posto il proprio sigillo nei 200 misti uomini vinti dal greco Andreas Vazaios (1’52″65), battendo il campione giapponese Kosuke Hagino della squadra di Tokyo (1’52″76). Non poteva mancare la firma del fuoriclasse britannico Adam Peaty che ha confermato i canoni di capitano della formazione made in U.K. con il successo nei 50 rana in 26″10, prevalendo sul filo di lana nei confronti del brasiliano Felipe Silva Franca (26″15) della compagine californiana. Una vittoria bissata nella medesima specialità al femminile dalla giamaicana Alia Atkinson (29″66), unica a infrangere il muro dei 30″. London Roar a segno anche nei 50 dorso femminili (Kira Toussaint vittoriosa in 25″96) e maschili (Guilherme Guido il migliore in 22″86). Nella 4×100 mista femminile, infine, c’è stata l’ultima firma della formazione di Marshall.

Dal punto di vista della prestazione, da segnalare i centri dell’americano Tom Shields (LA Current) in 48″94 nei 100 farfalla uomini, migliorando il record della manifestazione appartenente a Caeleb Dressel (49″10), e la doppietta della francese Beryl Gastaldello (LA Current) nei 50 stile libero e nei 100 farfalla, dimostrando grandi qualità e capacità di recupero.

Foto: LaPresse