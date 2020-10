Nuoto, ISL 2020: i Cali Condors di Dressel e King in azione, gli Iron di Katinka Hosszu lanciano il guanto di sfida

La terza tappa della International Swimming League 2020 si avvia a vivere le ultime due giornate di gare per completare il quadro della situazione. Oggi e domani nella piscina della Duna Arena di Budapest (vasca corta) i Cali Condors, i DC Trident, gli Iron e i New York Breakers saranno le squadre che si confronteranno.

Acqua bianca nella vasca corta magiara quella che ci si aspetta con i Cali Condors di Caeleb Dressel e Lilly King pronti a fare ancora una volta la differenza. Nella prima uscita i due alfieri americani hanno letteralmente trascinato la formazione di base a San Francisco per portarsi a casa il primo successo di questa ISL 2020. Un confronto nel quale gli Energy Standard, campioni in carica, poco hanno potuto fare. Formazione che ha tra le sue fila anche Benedetta Pilato, strepitosa protagonista in vasca con due record italiani nei 50 e nei 100 rana che riposerà in questa circostanza.

King è stata la regina della prima tappa, coi suoi centri nei 50, 100 e nei 200 rana e bravissima poi a fare la voce grossa nelle Skin Race, prove ad eliminazione che per l’occasione si sono svolte nello stile a lei più congeniale. Non ha “sfigurato” Dressel che, dopo aver incassato qualche secondo posto inatteso nel primo giorno di gare, già nel secondo ha dato libero sfogo ai motori e nelle distanze dello stile libero e del delfino veloce ha impresso il proprio marchio. Pertanto la sfida, guardando i roster, è quella con gli Iron capitanati dalla lady di ferro Katinka Hosszu, con l’olandese Ranomi Kromowidjojo e anche il nostro Marco Orsi osservati speciali, che proveranno a contendere lo scettro alla forte compagine statunitense. Di sicuro ne vedremo delle belle fin da quest’oggi e il cronometro poi darà la sua risposta.

Foto: LaPresse