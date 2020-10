Nuoto, focolaio nel collegiale di Livigno: positivi (asintomatici) anche Detti e Quadarella nel gruppo azzurro

View this post on Instagram

Ciao a tutti.. Da poche ore anche io ho scoperto di essere positiva al Covid-19. Per il momento sto bene e non ho alcun sintomo🤞🏻🍀 Mi trovo in quarantena in albergo a livigno,in quanto ero in raduno con la nazionale. Grazie per i molti messaggi che mi state mandando,spero di tornare presto a fare ciò che amo 🚀💪🏻 #quarantine