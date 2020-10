NBA 2020, LeBron James MVP delle Finals: miglior giocatore delle finali con tre squadre diverse

Tripla doppia da 28 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, sipario! Ha concluso così le sue Finals LeBron James, autentico trascinatore dei Los Angeles Lakers, che si sono aggiudicati la sfida di gara-6 contro i Miami Heat (106-93), vincendo il celebre anello e conquistando il 17° titolo della storia della celebre franchigia losangelina.

Le prestazioni del “Prescelto” hanno messo d’accordo tutti e non poteva mancare la nomina a MVP delle Finals. I dubbi sono stati dissipati da quest’ultima fantascientifica prova dell’asso con il n.23. LeBron è stato indicato dunque come MVP per la quarta volta in carriera, raggiungendo icone della Lega di basket più importante del mondo come Magic Johnson, Tim Duncan e Shaquille O’Neal. In vetta a questa graduatoria c’è il mitico Michael Jordan, capace di ottenerne ben sei. Tuttavia, mai nessuno era riuscito a diventare il miglior giocatore delle finali NBA con tre squadre diverse, ennesimo primato per un giocatore che nonostante i 36 anni ormai alle porte continua a stupire. Difficile immaginare per lui un epilogo migliore al termine della più lunga e incredibile stagione della storia NBA, condizionata dal Covid-19.

Nel momento della premiazione, alcune stoccate sono arrivate dal campione dei Lakers, rivolte a chi aveva messo in discussione le qualità della compagine: “Rob Pelinka ha meritato di essere rispettato, coach Vogel ha meritato il vostro rispetto, i miei compagni hanno meritato di essere rispettati. E anche io merito il vostro dannato rispetto“. Altro tema caldo, ovvero il GOAT (il più grande di sempre). La risposta di LeBron è lapidaria: “Lascio a voi la discussione”.

Foto: Lapresse