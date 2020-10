NBA 2020, gli highlights di Miami-LA Lakers 93-106 gara-6: il trionfo di LeBron James, 17° titolo della storia dei giallo-viola

I Los Angeles Lakers vincono gara 6 delle NBA Finals 2020 e mettono la parola fine alla serie coi Miami Heat. I losangelini, con questo successo, raggiungono il 4-2 e conquistano ufficialmente il loro diciassettesimo anello. I gialloviola, così, tornano sul tetto della lega cestistica numero uno al mondo dieci anni dopo l’ultimo trionfo dell’era Kobe Bryant. Questa gara sei non è sostanzialmente esistita. I Lakers sono entrati in campo con la voglia di mandare in archivio la stagione e portare a casa l’ennesimo titolo e hanno travolto gli Heat. Il 106-93 finale è un risultato financo bugiardo, figlio di un quarto periodo di puro garbage time. Dopo trenta minuti, infatti, i gialloviola erano avanti di ben 29 lunghezze e nell’ultimo periodo hanno allentato la presa, consci che il sodalizio della Florida non potesse più rientrare. Di seguito gli highlights del match:

VIDEO HIGHLIGHTS MIAMI-LA LAKERS LAKER 93-106





Foto: Lapresse