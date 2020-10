Nations League calcio, i risultati di oggi. Francia-Portogallo 0-0, l’Inghilterra batte il Belgio, Italia e Olanda bloccate

Ricchissima giornata per la Nations League 2020-2021 di calcio. Oggi si sono giocati ben sei incontri della Serie A. Nel gruppo 1 sono arrivati due pareggi a reti bianche: l’Italia non è riuscita a passare in Polonia, ma la nostra Nazionale conserva un punto di vantaggio sui biancorossi e sull’Olanda, bloccata sul campo della Bosnia Erzegovina.

L’Inghilterra ha sconfitto il Belgio per 2-1 nel cruciale scontro diretto del gruppo 2: il rigore di Rashford e il sigillo di Mount hanno ribaltato il penalty concretizzato da Lukaku, permettendo ai padroni di casa di balzare al comando del gruppo 2 con un punto di vantaggio sui rivali di giornata e tre sulla Danimarca, brava a espugnare l’Islanda con un secco 3-0 (autogol di Sigurjonsson, marcature di Eriksen e Skov). Il big match di giornata tra Francia e Portogallo finisce con uno scialbo 0-0: i Campioni del Mondo e i lusitani di Cristiano Ronaldo sono appaiati in testa al gruppo 3 con quattro punti di vantaggio sulla Croazia, vittoriosa per 2-1 sulla Svezia (Vlasic apre al 32′, Berg pareggia al 66′, Kramaric decide all’84mo minuto).

Nella Serie B si segnalano il pareggio per 1-1 tra Russia e Turchia, la vittoria dello Scozia contro la Slovacchia, il pareggio a reti bianche tra Irlanda e Galles, il successo dell’Ungheria in Serbia, festeggia anche la Scozia contro la Slovacchia mentre la Repubblica Ceca passa in Israele. Di seguito tutti i risultati di oggi nella Nations League di calcio 2020-2021.

RISULTATI NATIONS LEAGUE CALCIO OGGI (11 OTTOBRE):

LEGA A:

Bosnia Erzegovina-Olanda 0-0

Croazia-Svezia 2-1

Inghilterra-Belgio 2-1

Francia-Portogallo 0-0

Islanda-Danimarca 0-3

Polonia-Italia 0-0

LEGA B:

Irlanda-Galles 0-0

Finlandia-Bulgaria 2-0

Norvegia-Romania 4-0

Irlanda del Nord-Austria 0-1

Israele-Repubblica Ceca 1-2

Russia-Turchia 1-1

Scozia-Slovacchia 1-0

Serbia-Ungheria 0-1

LEGA C:

Kazakhstan-Albania 0-0

Armenia-Georgia 2-2

Estonia-Macedonia del Nord 3-3

Lituania-Bielorussia 2-2

Grecia-Moldavia 2-0

Kosovo-Slovenia 0-1

