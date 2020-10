NASCAR Truck Series, Grant Enfinger vince ed accede alla finale di Phoenix

Grant Enfinger si impone a Martinsville e strappa l’ultimo pass disponibile per la finale dei Playoffs della NASCAR Truck Series. Il #98 ThorSport Racing ha vinto per la prima volta a Martinsville (Virginia), la quarta in questo 2020, la sesta in carriera.

Dopo le due Stage, vinte rispettivamente da Sheldon Creed #2 e Stewart Friesen #52, la competizione entra nel vivo nel finale. Grant Enfinger, obbligato a vincere per accedere alla finale di Miami, ha cercato in tutti i modi di conquistare il primo posto. A meno di 15 giri dalla fine, Raphael Lessard #4 (Kyle Busch Motorsport) si trovava al comando della prova dopo una bellissima lotta con Brett Moffitt #23 (già presente in finale dopo aver vinto in Kansas).

Dopo una serie di contatti ed il testacoda del #4 del gruppo, spinto da Ben Rhodes #99, la corsa si è decisa negli ultimi due giri. Il #99 del ThorSport Racing ha cercato in tutti i modi di impensierire il Grant Enfinger che negli ultimi passaggi non ha mai perso la prima piazza.

Il vincitore dell’opening round di Daytona ha tagliato per primo il traguardo e si è accaparrato un pass certo per il ‘Championship 4’ di settimana prossima. Secondo posto per Rhodes (eliminato) davanti a Zane Smith #21, unico protagonista ad accedere alla finale senza aver vinto nel ‘Round of 8’. I già citati Creed e Moffitt si contenderanno con Smith ed Enfinger il titolo della NASCAR Truck Series. Appuntamento tra sette giorni a Phoenix per l’ultima competizione dell’anno.

CLASSIFICA NASCAR TRUCK SERIES A MARTINSVILLE

Grant Enfinger (Ford) Ben Rhodes (Ford) Brett Moffitt (Chevrolet) Christian Eckes (Toyota) Matt Crafton (Ford)

Foto: LaPresse