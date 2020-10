MotoGP, Valentino Rossi: “Puntare al Mondiale è molto difficile, ho perso troppi punti”

Valentino Rossi deve dimenticare le due ultime uscite del Mondiale 2020 di MotoGP. Il “Dottore”, caduto in due circostanze, non ha portato a casa punti e questo aspetto si è fatto sentire soprattutto in classifica generale. Undicesimo nel campionato a 50 punti dal leader, Fabio Quartararo, la situazione è per lui abbastanza compromessa, considerando il grande equilibrio che regna nella categoria, priva del riferimento assoluto rappresentato dallo spagnolo Marc Marquez.

“Per me il Mondiale è molto difficile, purtroppo negli ultimi due GP ho buttato via punti importanti, sennò potevo essere ancora in lotta. La mia ultima spiaggia è già passata, cercheremo di fare del nostro meglio gara per gara, vivendo alla giornata“, le parole di Valentino (riportate da gazzetta.it). Rossi, quindi, cerca il riscatto a Le Mans (Francia), sulla cui pista spesso la Yamaha è andata forte: “Storicamente qui la M1 va bene e possiamo essere ottimisti, anche se dobbiamo capire come andranno le cose quest’anno. 12 mesi fa non avevamo ottenuto un grande risultato, visto che chiusi alle spalle di Marquez e di tre Ducati, ma quest’anno spero che vada meglio e di perdere meno in accelerazione“.

Indubbiamente le prestazioni del “46”, come anche del resto dei piloti, saranno molto influenzate dal rendimento delle gomme e dall’adattamento dei centauri alle Michelin. Un aspetto da tenere in considerazione su di un tracciato dove, soprattutto in termini di trazione, sarà importante gestire al meglio le coperture.

