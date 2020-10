MotoGP, Valentino Rossi: “Aragon è sempre stato ostico per me, confido nelle buone sensazioni con la moto”

Valentino Rossi è reduce da tre cadute consecutive tra Misano, Barcellona e Le Mans e, come se non bastasse, ora dovrà affrontare una doppietta su uno dei suoi circuiti meno amati: il MotorLandi Aragon. Il Gran Premio di questo fine settimana, però, potrebbe essere la giusta occasione per il “Dottore” per rimettersi in carreggiata dopo un periodo davvero negativo, anche se la pista di Alcaniz non l’ha mai visto al di sopra del gradino più basso del podio.

“Aragon è sempre stato un circuito complicato per me – spiega alla Gazzetta dello Sport – per cui sarà una bella sfida andare forte qui. Quest’anno, tuttavia, sono abbastanza veloce e ho buone sensazioni sulla moto. Io ed il mio team lavoreremo ancora sodo e proveremo a capire se possiamo alzare il livello delle nostre prestazioni su questa pista”.

Loading...

Loading...

Anche il suo vicino di box in Yamaha, Maverick Viñales, non ha mai brillato in maniera particolare al MotorLand, tanto che è ancora a caccia del suo primo podio in MotoGP sulla pista spagnola. “Non ho mai ottenuto grandissimi risultati ad Aragon, ma è un circuito che amo, uno dei miei preferiti. Solitamente guido bene qui e di sicuro darò tutto in questo weekend. È una sorta di Gran Premio di casa per me, l’anno scorso ho sfiorato il podio e penso che possiamo fare un buon lavoro anche questa volta. Sappiamo dal passato che Aragón è una pista che non corrisponde così bene ai punti di forza della nostra moto, quindi i prossimi due round del Campionato del Mondo non saranno facili per noi. Tuttavia, vogliamo ancora lottare per le prime posizioni, anche per via del Mondiale “.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse