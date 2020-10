MotoGP, Takaaki Nakagami: “Mi sentivo bene sulla moto”

Takaaki Nakagami ha espresso il suo parere al termine delle prove libere del Gran Premio di Francia, decimo atto della MotoGP 2020. Il giapponese si trova al momento al terzo posto della classifica combinata dopo aver ottenuto, al termine del secondo turno odierno, il crono di 1.34.857.

Il nipponico di casa Honda ha dichiarato alla stampa: “Alcuni punti della pista erano bagnati ed alcune curve erano davvero difficili. Nonostante tutto mi sentivo bene sulla moto. Dobbiamo capire come sarà il tempo sabato e domenica. Nella FP2 le condizioni del tracciato erano più complesse. La prestazione è stata buona, ma è complesso sviluppare una mappatura ideale per il proseguo del fine settimana. Ho fatto poco durante la seconda sessione, avrei voluto compiere molti giri e raccogliere più dati. Domani, quando sarà completamente asciutto, partiremo da zero. I tempi sul giro sono stati un po’ più lenti oggi. Abbiamo alcune cose da controllare per prima delle qualifiche. Posso dire che le gomme morbide sembrano essere le più ottimali”.

Foto: LaPresse