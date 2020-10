MotoGP, GP Francia 2020: Andrea Dovizioso brilla sul bagnato, in crisi con le slick

Andrea Dovizioso chiude il suo venerdì del Gran Premio di Francia 2020 della MotoGP con tanti dubbi e poche certezze. Non certo una prima volta per l’alfiere della Ducati in questo suo tribolato campionato. L’ormai ex leader della classifica generale, infatti, ha dimostrato di trovarsi a proprio agio quando gli ombrelli si sono aperti, mentre ha faticato in maniera notevole dopo aver montato le gomme da asciutto nel corso del secondo turno.

Nel corso della mattinata disputata sul bagnato, infatti, il romagnolo ha concluso al quinto posto con il tempo di 1:44.148 a 344 millesimi dal sorprendente Bradley Smith su Aprilia che aveva fatto segnare 1:43.804. Nel pomeriggio di Le Mans, invece, il portacolori della Ducati non è andato oltre una deludente diciannovesima posizione con il tempo di 1:38.726 a 4.370 da Jack Miller che, a parità di moto, aveva piazzato un ottimo 1:34.356. Sia ben chiaro, questo risultato è condizionato dalla caduta nel corso della FP2 del forlivese, che gli ha impedito di andare a migliore la sua prestazione, ma la sensazione nettissima è che la sua GP20 soffra parecchio quando la pista va ad asciugarsi.

Ancora una volta, quindi, Andrea Dovizioso dovrà rimboccarsi le maniche, e non poco, in un sabato che si staglia all’orizzonte nebuloso, proprio come sembra prevedere il meteo del tracciato della Sarthe. Anche domani, infatti, le condizioni meteo parlano di clima variabile con rischio pioggia sempre dietro l’angolo e, soprattutto, basse temperature. Una situazione davvero pericolosa per un pilota che deve risalire nella top10 per evitare la Q1 e, di pari passo, deve ancora costruire un minimo di feeling con la propria moto. Per il romagnolo le chance di lottare per il titolo sembrano affievolirsi giorno dopo giorno, gara dopo gara. Se anche in Francia il weekend si concluderà tra le difficoltà, si potrà ufficializzare con largo anticipo che la sua avventura in Ducati si chiuderà senza la tanto attesa apoteosi.

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com