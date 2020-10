MotoGP, Franco Morbidelli: “Tutto dipende dal meteo, non è facile capire cosa aspettarsi in queste condizioni”

Franco Morbidelli chiude al settimo posto il suo venerdì del Gran Premio di Francia 2020 della MotoGP, ma il pilota romano è comunque soddisfatto, dopo due turni decisamente complicati, tra pioggia, pista che si asciugava a fatica e, soprattutto, temperature al livello dell’invernale. “Non era facile capire e trovare le giuste sensazioni su un asfalto del genere – spiega l’ex campione del mondo a GPone.com – in queste condizioni l’unica cosa che puoi fare è guidare la moto e cercare di divertirsi. Ho comunque preso abbastanza rischi per provare a rimanere nei primi dieci, cercando al tempo stesso di imparare e capire come comportarmi”.

Tra meteo, temperature e bagnato, la pista della Sarthe è una vera e propria incognita. “È difficile capire cosa aspettarsi in queste condizioni, anche se prevedo una gara disordinata e scombinata, piena di sorprese e imprevisti. In caso contrario sarà invece possibile lavorare in modo tranquillo e con meno imprevisti. Con una MotoGP riesci a divertirti sempre, dato che sono moto fantastiche e l’elettronica è stupenda. Inoltre, le gomme da bagnato, ma anche asciutto, sono molto performanti anche in condizioni miste”.

A questo punto per il portacolori del team Yamaha Petronas il mirino si sposta sulle qualifiche di domani, che saranno decisive in ottica gara. “Dipende dal meteo e da quanto sarò competitivo domani. Oggi sono stato veloce, ma ci è voluto del tempo. So però di avere la velocità a disposizione per svolgere una bella gara, sperando in una domenica normale per quanto riguarda il meteo. Penso che saremo pronti a qualunque tipo di condizioni”.

