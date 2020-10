MotoGP, Takaaki Nakagami: “Era molto facile surriscaldare le gomme”

Takaaki Nakagami commenta la propria prestazione al termine del Gran Premio d’Aragon, decima prova della MotoGP 2020. Il nipponico di casa Honda ha concluso al quinto posto l’evento alle spalle dello spagnolo Maverick Viñales (Yamaha). Al termine della prima gara del penultimo doubleheader del campionato, Nakagami si trova a 29 punti dall’iberico Joan Mir (Suzuki), nuovo leader del Mondiale dopo il successo di oggi.

Il 28enne giapponese ha affermato ai microfoni di SPEEDWEEK.COM: “La gara è stata difficile dal punto di vista della gestione delle gomme. Alcuni piloti hanno scelto di utilizzare la mescola morbida al posteriore, altri quella media. La gomma soft è stata perfetta per noi, ma alla fine abbiamo dovuto soffrire. A circa sette giri dalla conclusione era complesso mantenere il ritmo ed evitare di pattinare in uscita dalle curve. Nel finale era molto facile surriscaldare le gomme”

Loading...

Loading...

Il giapponese ha mostrato la sua soddisfazione per aver ‘vinto’ la classifica non ufficiale: “All’inizio della gara ho cercato di salvare le gomme per gli ultimi giri. Penso sempre alla fine della corsa. Sono felice di aver preceduto Franco al traguardo. Ho avuto la possibilità di sorpassarlo ed essere il miglior pilota non ufficiale”.

Nakagami ha voluto sottolineare il secondo posto in classifica dell’iberico Alex Márquez: “Devo congratularmi con lui. Oggi aveva davvero un ritmo molto forte. Vorrei vedere i suoi dati di questa gara”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse