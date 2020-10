MotoGP, Razali: “Siamo felici della crescita di Morbidelli, potrà migliorare ulteriormente con Valentino Rossi al fianco”

È arrivata finalmente lo scorso weekend la notizia dell’accordo tra Valentino Rossi ed il Team Petronas per il Mondiale MotoGP 2021, in cui il Dottore sarà compagno di squadra dell’amico Franco Morbidelli. Si formerà dunque una coppia tutta italiana estremamente interessante all’interno della squadra satellite della Yamaha, mentre il team ufficiale di Iwata sarà composto dallo spagnolo Maverick Vinales e dall’attuale leader del campionato Fabio Quartararo. Il team principal di Yamaha Petronas, Razlan Razali, ha parlato della stagione in corso e degli scenari futuri in vista dei prossimi due anni al sito tedesco specializzato Speedweek.com.

“Franco non è stato molto fortunato a causa dell’esplosione di Fabio e forse, per questo, è stato sottovalutato – ha detto il manager malese – Tra i due però rimane il più maturo e con più esperienza. Il suo passato alla Honda, ovviamente, ha fatto sì che l’adattamento alla Yamaha fosse un po’ più lungo. Siamo molto felici della crescita di Franco in questo secondo anno con noi. Non è stato molto fortunato quest’anno ma quando è in forma si dimostra un pilota di assoluto livello. Continua a progredire come dimostra la pole di Barcellona. Siamo molto felici dell’accordo biennale stretto con lui perché crediamo sarà competitivo e potrà migliorare ulteriormente con Valentino Rossi al fianco“.

Foto: Lapresse