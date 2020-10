IndyCar Series, Harvest GP race-1: Josef Newgarden vince e riapre il campionato

L’IndyCar Series regala emozioni in quel di Indianapolis, sede dell’ultimo doubleheader della stagione. L’americano Josef Newgarden, alfiere di casa Penske, è riuscito a primeggiare nella prima delle due competizioni del week-end al termine di una gara d’assoluto protagonista. Il campione in carica della serie è salito in cattedra nella seconda fase ed ha completato l’evento con 14 secondi di gap sul connazionale Alexander Rossi (Andretti) e sull’olandese Rinus VeeKay, autore della pole-position.

La prova ha visto Newgarden e Rossi contendersi il successo insieme allo statunitense Colton Herta (Andretti). L’incertezza non è mancata in una competizione che, a differenza di quanto accaduto in estate nel primo GP di Indianapolis, ha visto tutti i piloti optare per tre soste.

La vittoria di Newgarden permette al campione in carica di ridurre il margine da Scott Dixon. Il dominatore del campionato di casa Ganassi, nono sotto la bandiera a scacchi, si prepara alla race-2 di domani con 40 punti di margine rispetto ai 72 che possedeva alla vigilia della competizione odierna. Per Dixon si tratta del secondo passo falso consecutivo dopo l’errore commesso durante la seconda competizione di Mid-Ohio, evento che poteva vederlo tranquillamente nella Top5.

Appuntamento a domani per l’ultimo dei tre GP previsti in questo 2020 all’interno del road course dell’Indianapolis Motor Speedway (Indiana).

CLASSIFICA FINALE HARVEST GP RACE-2

1 Josef Newgarden, Chevy Team Penske

2 Alexander Rossi, Honda Andretti Autosport

3 Rinus VeeKay, Chevy Ed Carpenter Racing

4 Colton Herta, Honda Andretti Harding Steinbrenner Autosport

5 Felix Rosenqvist, Honda Chip Ganassi Racing

6 Will Power, Chevy Team Penske

7 Graham Rahal, Honda Rahal Letterman Lanigan Racing

8 Jack Harvey, Honda Meyer Shank Racing

9 Scott Dixon, Honda Chip Ganassi Racing

10 Marcus Ericsson, Honda Chip Ganassi Racing

Foto: LaPresse