MotoGP oggi, GP Aragon 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, domenica 18 ottobre, assisteremo al GP d’Aragon 2020, round del Motomondiale. Un appuntamento atteso che darà un connotato ancor più preciso e puntale delle classifiche iridate delle tre categorie del Circus delle due ruote.

In MotoGP la situazione è particolarmente equilibrata. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) e l’altro iberico Maverick Vinales (Yamaha Factory) sono i piloti in lizza per l’iride, in maniera più probabile, racchiusi in 19 punti in graduatoria. Se si considera l’anno passato, la Ducati potrebbe sorridere perché, nella prova vinta da Marquez, Dovizioso e Miller completarono il podio. Un sorriso, però, smarrito dalla Rossa visto l’esito delle qualifiche, con il 13° posto soprattutto del “Dovi” in chiara polemica con il compagno di squadra Danilo Petrucci, reo di aver fatto solo i propri interessi e non pensato che il forlivese in lizza per il titolo avrebbe beneficiato della partecipazione alla Q2. In questo contesto, le Yamaha di Quartararo e di Vinales paiono essere le favorite, ma attenzione a Franco Morbidelli sulla M1 Petronas e alla Suzuki dello spagnolo Joan Mir che potrebbero inserirsi.

Il Gran Premio di Aragon del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà la differita IN CHIARO delle singole gare delle tre classi domenicali. Non vi sarà la trasmissione visibile a tutti dei warm-up delle tre categorie, riservata solo agli abbonati Sky. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma domenicale.

IL PROGRAMMA GP ARAGON 2020 MOTOGP (18 OTTOBRE)

Domenica 18 ottobre

Ore 10.00: warm-up Moto3

Ore 10.30: warm-up Moto2

Ore 11.00: warm-up MotoGP

Ore 12.00: gara Moto3

Ore 13.20: gara Moto2

Ore 15.00: gara MotoGP

LA PROGRAMMAZIONE TV8

Domenica 18 ottobre

Ore 16.20: gara Moto3

Ore 17.40: gara Moto2

Ore 19.20: gara MotoGP

