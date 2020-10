MotoGP, Marc Marquez e il recupero difficoltoso: si pensa a una terza operazione. Carriera a rischio?

Marc Marquez e una terza operazione. Entro due settimane ci sarà un consulto tra il pilota spagnolo di MotoGP e il proprio entourage in merito a un terzo intervento chirurgico al braccio destro infortunato all’inizio del Mondiale 2020 della classe regina, a Jerez de la Frontera (Spagna).

Sono queste le ultime informazioni che arrivano sul conto del fuoriclasse nativo di Cervera, costretto a guardare le gesta dei suoi rivali in pista e non potendo correre come vorrebbe. Stando a quanto riferito dal suo sostituto in Honda Stefan Bradl, Marc non dovrebbe tornare in quest’annata, in quanto il suo recupero sarà in funzione del prossimo campionato. In merito alla nuova operazione, non si conoscono le modalità e la situazione è ancora da valutare nella sua complessità.

Loading...

Loading...

Ripercorrendo le tappe della vicenda, il 19 luglio Marquez si procurò la frattura dell’omero del braccio destro, sottoponendosi poco dopo a un primo intervento. Il pilota della Honda tentò un recupero lampo, ma fu costretto ad alzare bandiera bianca per il troppo dolore. Il 3 agosto finì nuovamente sotto i ferri per sostituire la placca in titanio. La Honda, per bocca del Team Principal Alberto Puig, si è così pronunciata: “Sinceramente non lo sappiamo quando tornerà, tutto è possibile. L’intenzione nostra è di vederlo, lui vuole tornare in moto. Ma la guarigione sta prendendo più tempo di quanto ci aspettassimo. La sua motivazione è quella di tornare nel 2020, ma non leggo il futuro e non posso guarirlo. Il suo obiettivo è girare già quest’anno. Non voglio pensare che debba operarsi ancora, non conosco esattamente la situazione. Sappiamo che la sua frattura è lenta a guarire, non è rapida come volevamo. Un altro intervento non so, tutto è possibile. Ma mi auguro di no“, le parole di Puig (fonte: Sky Sport).

Qualcuno ha parlato anche di carriera a rischio, ma non dovrebbe essere questo il caso in quanto, pur prolungando il recupero fisico, l’iberico dovrebbe comunque recuperare a pieno dal suo infortunio. Non resta che attendere l’evoluzione degli eventi.

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com