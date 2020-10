MotoGP, Joan Mir: “Non un grande feeling oggi, ma sono fiducioso di migliorare in vista della gara qui a Le Mans”

Un venerdì complicato per i piloti della MotoGP, a Le Mans (Francia), sede del round del Mondiale 2020. Sul tracciato francese le condizioni meteorologiche instabili l’hanno fatta da padrone, influenzando il lavoro di messa a punto dei team. Nella prima sessione si è girato su asfalto bagnato, mentre nel pomeriggio l’umido ha messo ancor di più in difficoltà i centauri e pertanto questo day-1 si è rivelato un giorno non molto utile in termini di set-up.

Tra gli osservati speciali del fine settimana vi è sicuramente lo spagnolo Joan Mir, su Suzuki. L’iberico è stato tra i piloti più costanti in termini di piazzamento in questo campionato e non a caso è in seconda posizione nella graduatoria generale (a -8 da Fabio Quartararo): “Condizioni difficili. Nella FP2 abbiamo girato su una pista né troppo bagnata e né troppo asciutta. Un asfalto che, da questo punto di vista, non ha aiutato. Il mio feeling con la moto non è stato dei migliori, dobbiamo lavorare soprattutto sull’anteriore. Sappiamo però quale strada seguire per essere più competitivi e credo che saremo in grado di fare una bella gara. Importante sarà la FP3 perché oggi oggettivamente abbiamo potuto fare poco“, le parole di Mir (fonte: Sky Sport), che ha concluso in nona posizione nella classifica combinata.

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com