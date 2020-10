MotoGP, Joan Mir: “Il podio è come una vittoria, partivo indietro. Non potevo andare più veloce”

Joan Mir ha conquistato un prezioso terzo posto nel GP del Teruel 2020, quartultima tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Aragon. Lo spagnolo, scattato dalla dodicesima posizione sulla griglia di partenza, si è reso protagonista di una bella rimonta ed è riuscito a salire sul terzo gradino del podio per la seconda volta consecutiva sul tracciato che sorge nei pressi di Alcaniz. Il leader del Mondiale ha allungato ulteriormente in testa alla classifica generale, ora ha 14 punti di vantaggio su Fabio Quartararo e 25 su Franco Morbidelli, vincitore di giornata.

Joan Mir ha commentato in questo modo la sua prestazione subito al termine della corsa: “Oggi dare un po’ di più sarebbe stato troppo. Penso che abbiamo fatto un’ottima gara, ma non sono riuscito a recuperare chi era davanti, erano troppo lontani: congratulazioni a loro. Non potevo andare più veloce di così, ho dato il 100% e un altro podio è come una vittoria per me, anche perché sono partito dal 12mo posto“.

Foto: Lapresse