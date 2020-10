MotoGP, Joan Mir: “All’inizio ho faticato molto con il grip, poi ho preso il ritmo ma era tardi per prendere i primi”

Ci ha pensato la pioggia ad aiutare la Suzuki ed in particolare Joan Mir a limitare i danni in ottica iridata dopo un sabato davvero disastroso sull’asciutto. Con il leader del campionato Fabio Quartararo e Mir 14° in griglia, c’erano tutti i presupposti per una possibile fuga nel Mondiale ed invece la classifica è rimasta abbastanza corta grazie alle difficoltà del francese sul bagnato in quel di Le Mans. Adesso Quartararo (9° oggi) è sempre in vetta alla classifica generale con un margine di 10 punti nei confronti di Joan Mir, che ha chiuso il Gran Premio di Francia 2020 in 11ma piazza fallendo nel finale il tentativo di sorpasso sul rivale transalpino. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Mir al sito ufficiale della Suzuki.

“Ho perso molto tempo all’inizio della gara dove ho evitato la caduta e poi ho iniziato a faticare molto con il grip. Dopo di che ho iniziato a prendere il ritmo e mi sentivo molto bene con la moto nonostante le condizioni. A quel punto era troppo tardi per andare a prendere i piloti di testa, ma è stata una bella gara per cercare di ottenere il massimo dei punti, quindi sono contento di questo. Ero 9° all’inizio dell’ultima chicane ma poi ho perso la traiettoria ideale quando Fabio (Quartararo, ndr) ha fatto un sorpasso e mi ha mandato largo, ma questo fa parte delle gare. Spero di ottenere un buon risultato il prossimo fine settimana ad Aragon“.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse