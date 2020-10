MotoGP, GP Francia 2020: Quartararo e Mir in difficoltà nelle prove libere. Pressione da Mondiale?

Comincia con un venerdì in sordina il weekend del Gran Premio di Francia 2020 per Fabio Quartararo e Joan Mir, i due grandi favoriti per il titolo in MotoGP a 6 tappe dal termine di una delle stagioni più bizzarre ed imprevedibili di sempre. In una prima giornata di prove libere condizionata da un asfalto prima del tutto bagnato in FP1 e poi completamente asciutto a fine FP2, i primi due nella classifica generale del Mondiale non hanno mai brillato navigando spesso e volentieri a centro gruppo o addirittura nelle retrovie.

Sicuramente la pressione ha giocato un brutto scherzo soprattutto al leader del campionato Quartararo, presentatosi a Le Mans nel GP di casa in testa al Mondiale e quindi con l’intenzione di rischiare il meno possibile sul bagnato considerando il probabile miglioramento delle previsioni meteo in vista di sabato e domenica. Il nizzardo classe 1999 di Yamaha Petronas, unico pilota della griglia capace di vincere più di una volta quest’anno (è a quota 3 successi stagionali), ha avuto un approccio decisamente conservativo soprattutto in mattinata (18° a quasi 3″ dalla vetta) per poi risalire leggermente la china sull’asciutto nel pomeriggio con un time-attack che gli è valso l’undicesima piazza assoluta a 1.133 dalla miglior prestazione di Jack Miller.

Segnali contrastanti anche in casa Suzuki per lo spagnolo Joan Mir, probabilmente il centauro più in forma del momento dopo aver raccolto quattro podi nelle ultime cinque gare, che si trova in seconda piazza a 8 punti di ritardo dalla vetta del Mondiale MotoGP. Il campione iridato Moto3 del 2017 è stato più aggressivo rispetto al suo rivale, scegliendo di montare per esempio le slick molto presto in FP2 e provando a trovare il limite della pista sul bagnato ed in condizioni di asfalto ibrido. Semplicemente è mancata la performance pura necessaria per tenere il passo dei primi, anche se il 9° posto conclusivo nella combinata gli permette di guardare con fiducia alla giornata di domani in cui si dovrebbe girare sull’asciutto.

