Mondiale Rally, annunciato il calendario 2020. Confermata la tappa in Sardegna

Dopo l’annuncio della conclusione a Monza del campionato 2020, il Mondiale Rally ha reso noto il programma 2021. Saranno 12 le competizioni che si svolgeranno il prossimo anno, nove delle quali nel Vecchio Continente. L’Italia mantiene il proprio posto nei progetti del WRC con l’appuntamento in Sardegna, manifestazione che si sta svolgendo in questo week-end.

Africa, Sud America ed Asia figurano nel calendario 2021 che non prevede l’Australia o la Nuova Zelanda. Argentina e Messico non rientrano nei piani del Mondiale che rinuncia anche alla Germania e alla Turchia. Debutta invece il Rally della Croazia e ritorna l’appuntamento con la Spagna in Catalogna.

Il Mondiale scatterà, come da tradizione, a fine gennaio con il Rallye Monte-Carlo e si concluderà a novembre in Giappone il 14 novembre. Ricordiamo che il Rally di Monza, selezionato come final round del 2020, è considerato come manifestazione di riserva in caso di annullamento di una delle 12 gare previste.

CALENDARIO 2021 DEL MONDIALE RALLY

Rallye Monte-Carlo, 21-24 gennaio Rally di Svezia, 11-14 febbraio Rally di Croazia, 22-25 aprile Rally del Portogallo, 20-23 maggio Rally Italia Sardegna, 3-6 giugno Safari Rally Kenya, 24-27 giugno Rally Estonia, 15-18 luglio Rally Finlandia, 29 luglio – 1 agosto Rally Gran Bretagna, 19-22 agosto Rally del Cile, 9-12 settembre Rally Spagna Catalogna, 14-17 ottobre Rally del Giappone, 11-14 novembre

Foto: LaPresse