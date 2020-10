MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho sensazioni migliori rispetto alla settimana scorsa qui ad Aragon”

Una giornata complicata per Francesco “Pecco” Bagnaia al MotorLand Aragon, sede del weekend del GP di Teruel (round del Mondiale 2020 di MotoGP). Sul tracciato iberico il day-1 di libere ha avuto temperature più clementi rispetto alla settimana passata ma il forte vento ha creato ancora difficoltà ai piloti.

Bagnaia ha concluso in ventesima posizione nella classifica combinata, facendo tantissima fatica nel portare in temperature le gomme nella prima sessione. Nella seconda, lavorando sull’assetto da gara, “Pecco” ha forse trovato delle risposte migliori, anche se una caduta in curva-1 all’ultimo giro (fortunatamente senza conseguenze) ha messo la parola fine al proprio darsi in pista. “Oggi pomeriggio abbiamo fatto una modifica con cui mi sono trovato davvero bene e abbiamo fatto un grosso passo in avanti dalla sessione della mattina a quella del pomeriggio. Sento di avere un feeling migliore rispetto alla settimana scorsa. Dobbiamo ancora migliorare ma ho buone sensazioni“, le parole di Bagnaia (fonte: sito ufficiale Team Pramac).

