MotoGP, Fabio Quartararo: “Le sensazioni sono buone, weekend importante per gli equilibri del campionato”

Il francese Fabio Quartararo può ritenersi moderatamente soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere sul tracciato di Aragon, sede del round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul circuito iberico il transalpino ha fatto vedere un buon ritmo nel corso delle sessioni del day-1, concentrandosi molto sul provare le mescole in condizione da gara, visti i problemi nelle ultime uscite, specialmente con temperature basse.

“Nella FP1 ho fatto un bel lavoro, anche se sono caduto, mentre nella FP2 ho effettuato un long run e la costanza sulla M1 non è male, ma devo capire quale sia la scelta migliore di set-up. Questo fine settimane sarà fondamentale per gli equilibri del campionato“, ha dichiarato il francese (fonte: gpone.com). In questo senso, Quartararo non sembra troppo preoccupato dalla crescita del suo rivale numero uno per il campionato, ovvero il centauro della Suzuki Joan Mir, che giro dopo giro è salito in quarta piazza nella seconda sessione: “Sarebbe meglio che lui partisse dietro, ma non sono eccessivamente preoccupato. Io lavoro sul mio passo e penso a quello che devo fare per migliorare la moto in condizioni come queste. Sarà importante partire davanti e dovrò tener conto anche di quello che faranno Vinales e Morbidelli. In gara dovrò attaccare per avere la possibilità di imporre il mio ritmo“, ha precisato il leader della classifica mondiale (fonte: gpone.com).

Foto: LaPresse