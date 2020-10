MotoGP, GP Aragon 2020: cambia tutto il programma delle qualifiche per il freddo! Orari, tv, streaming

Il freddo incombe in quel di Aragon. A causa delle temperature rigide l’organizzazione è corsa nuovamente ai ripari. Cambiano gli orari di tutte le sessioni in programma domani, sabato 17 ottobre, sulla pista spagnola: sia prove libere che qualifiche sono spostate più avanti per provare a risolvere il problema. Andiamo a scoprire tutti i nuovi orari, oltre al palinsesto TV e streaming.

CALENDARIO PROVE LIBERE E QUALIFICHE GP ARAGON MOTOGP 2020: PROGRAMMA E ORARI

10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.25 Moto2, prove libere 3

13.15-13.30 Moto3, qualifiche

13.40-13.55 Moto3, qualifiche

14.10-14.40 MotoGP, prove libere 4

14.50-15.05 MotoGP, qualifiche 1

15.15-15.30 MotoGP, qualifiche 2

15.50-16.05 Moto2, qualifiche 1

16.15-16.30 Moto2, qualifiche 2

QUALIFICHE GP ARAGON MOTOGP 2020: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere e delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere e delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere e delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere e delle qualifiche di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere e delle qualifiche di tutte le classi.

Foto: Lapresse