MotoGP, Fabio Quartararo: “Aragon potrebbe essere una pista difficile per noi, ma penso di poter fare bene questo weekend”

Finale di stagione ad alta tensione per il francese Fabio Quartararo, leader del Mondiale MotoGP 2020 quando mancano cinque gare al termine del campionato. Il primo di questi ultimi cinque round andrà in scena da domani a domenica 18 ottobre al MotorLand di Alcañiz e sarà valevole come Gran Premio di Aragon, mentre nel weekend successivo si replicherà sul medesimo tracciato per il Gran Premio di Teruel. Attualmente Quartararo guida la classifica generale con 10 punti di vantaggio su Joan Mir, 18 su Andrea Dovizioso, 19 su Maverick Viñales e 34 su Takaaki Nakagami. Sulla carta si profila un doppio appuntamento da affrontare in difesa per il nizzardo classe 1999, a causa di un lay-out abbastanza sfavorevole per le caratteristiche delle Yamaha. Di seguito le dichiarazioni di Fabio Quartararo riportate dal sito ufficiale del Team Petronas in vista del GP Aragon 2020.

“Siamo in una buona posizione andando ad Aragón, non abbiamo realmente bisogno di cambiare nulla sulla moto. È una pista che potrebbe essere un po’ difficile per noi, ma abbiamo la motivazione in più di essere lì per lottare per un ottimo risultato. Stiamo lottando per il campionato, lo scorso fine settimana siamo riusciti ad aumentare il nostro vantaggio in condizioni difficili e quindi penso che possiamo fare davvero bene anche questo fine settimana. Prima di tutto cercheremo di divertirci di nuovo in sella, poi vedremo come possiamo renderlo per noi un grande GP anche se dovremo capire quali saranno le condizioni domani“.

Foto: Lapresse