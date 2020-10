Moto3, risultato FP1 GP Francia 2020: Andrea Migno il più veloce sul bagnato, condizioni difficili a Le Mans

Terminato il primo turno di prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2020 di Moto3. Sul tracciato transalpino di Le Mans, reso particolarmente insidioso dalla pioggia, il migliore è stato Andrea Migno. Il centauro italiano dello Sky Racing Team VR46 è stato l’unico a infrangere la barriera dell’1’55”, siglando il crono di 1’54″810, a precedere il britannico John McPhee (Petronas Spinta Racing – Honda) di 0″407 e lo spagnolo Albert Arenas (Gaviota Aspar Team Moto3 – KTM) di 0″779. Asfalto, come detto, particolarmente scivoloso e tante cadute per i piloti della minima cilindrata, che hanno comunque cercato di mettere insieme più tornate possibili, visto che in gara si potrebbe ripresentare questa situazione.

Scorrendo la classifica, troviamo il ceco Filip Salac (Rivacold Snipers Team – Honda) a 1″035, lo spagnolo Raul Fernandez (Red Bull Ktm Ajo) a 1″539, l’iberico Jaume Masia (Leopard Racing – Honda) a 1″667, l’altro rappresentante della Spagna Garcia (Estrella Galicia 0,0 – Honda) a 1″679, l’italiano Stefano Nepa (Gavlota Apar Team Moto3) a 1″880, il giapponese Yuki Kunii (Honda Team Asia) a 1″947 e l’altro nipponico Toba (Red Bull Ktm Ajo) a 2″010 nella top-10. Per quanto concerne il resto della truppa italiana, Romano Fenati ha ottenuto l’11° tempo a 2″092 sulla Husqvarna della squadra di Max Biaggi, mentre Dennis Foggia ha centrato il 15° crono a 2″744 sulla Honda del Leopard Racing, Celestino Vietti si è classificato in 18ma piazza a 2″766 sulla KTM dello Sky Racing Team VR46 (protagonista di una caduta senza conseguenze) e Tony Arbolino si è posizionato in 21ma piazza a 3″095 sulla Honda Rivacold Snipers. Hanno completato il quadro del plotone del Bel Paese Niccolò Antonelli in 22ma posizione, Riccardo Rossi in 25ma e Davide Pizzoli in 30ma. Giusto rimarcare il 15° crono ottenuto dal leader del Mondiale Ai Ogura, con un ritardo di 2″633 dal vertice in sella alla Honda del Team Asia.

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com