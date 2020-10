Moto3, risultati warm-up GP Francia 2020: Andrea Migno apre un trittico italiano davanti a Arbolino e Vietti

Un super Andrea Migno (Sky Racing team VR46) centra il miglior tempo nel corso del warm-up del Gran Premio di Francia 2020 della Moto3. Il romagnolo ha messo in scena una progressione notevole, confermando di poter essere un serio candidato alla vittoria, come diversi altri nostri portacolori. L’unico pericolo della sessione è arrivato proprio all’ultimo minuto, quando il compagno di team Celestino Vietti gli è caduto davanti e, per evitarlo, “Mig” è dovuto finire nella ghiaia, senza alcuna conseguenza.

Il turno mattutino, come ampiamente previsto, si è disputato in condizioni davvero al limite. Temperatura di 9 gradi per quel che riguarda l’atmosfera e appena 11 sull’asfalto, con il cielo coperto ed il rischio pioggia che potrebbe manifestarsi nelle prossime ore (con qualche goccia già visibile negli ultimi minuti del warm-up). Con condizioni simili, ovviamente, non è stato facile decidere le gomme giuste in vista della gara, ma i piloti hanno voluto comunque sfruttare la sessione per sistemare gli ultimi dettagli sulle moto.

Loading...

Loading...

Andrea Migno ha chiuso con un ottimo 1:42.514, con 121 millesimi su Tony Arbolino (Honda Snipers), mentre è terzo Celestino Vietti in 1.42.667 a 153 millesimi. Quarto tempo per lo spagnolo Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) in 1:42.683 a 169 millesimi, mentre è quinto il suo connazionale Albert Arenas (KTM Aspar) a 235 millesimi. Sesta posizione per il belga Berry Baltus (KTM CarXpert) a 319 millesimi, settima per Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 370, mentre completano la top ten il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda SIC58), ottavo a 399 millesimi, quindi nono l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Kommerling) a 418, infine decimo lo spagnolo Jeremy Alcoba (Honda Kommerling) a 438.

Si ferma in undicesima posizione Niccolò Antonelli (Honda SIC58) in 1:43.050, a 536 millesimi dalla vetta, mentre è quattordicesimo il poleman di ieri, Jaume Masià (Honda Leopard), a 665 millesimi. Diciottesimo il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 841 millesimi, proprio davanti a Dennis Foggia (Honda Leopard), apparso ancora in difficoltà a Le Mans con un distacco di 906 millesimi. Venticinquesimo tempo per Davide Pizzoli (KTM BOE) a 1.107, quindi ventisettesimo il suo compagno di team Riccardo Rossi a 1.150. Chiude trentunesimo ed ultimo il leader della classifica generale, il giapponese Ai Ogura (Honda Asia), che non forza e si ferma a 1.949 da Migno.

A questo punto la classe più leggera si dà appuntamento alla gara che scatterà alle ore 11.20 e non alle canoniche ore 11.00. Sarà grande battaglia, come sempre, in Moto3 e il circuito della Sarthe sarà il palcoscenico perfetto per questo decimo appuntamento del campionato.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com