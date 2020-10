Moto3, risultati FP3 GP Teruel 2020: Albert Arenas detta legge ad Aragon, Vietti chiude terzo davanti a Fenati

Albert Arenas (KTM Aspar) ha la chiara intenzione di non fallire il colpo in questo secondo fine settimana di Aragon e sta mettendo le cose in chiaro, un mattoncino alla volta. Lo spagnolo, leader della classifica generale della classe più leggera, infatti, ha chiuso al comando anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento del Mondiale Moto3. Un turno reso particolare da diverse penalità inflitte ai piloti per comportamento non regolamentare nella giornata di ieri, con diversi protagonisti che, quindi, non hanno potuto prendere parte agli ultimi quindici minuti della FP1.

Non ha avuto problemi il solito Albert Arenas che ha chiuso con il tempo di 1:57.564 precedendo il connazionale Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) in 1:57.648 ad 84 millesimi, mentre è terzo Celestino Vietti (Sky Racing team VR46) in 1:57.659 a 95. Quarto crono per Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) in 1:57.679 a 115 millesimi, davanti al giapponese Ai Ogura (Honda Asia) in 1:57.707 a 143 millesimi, quindi è sesto il suo connazionale Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) a 251.

Loading...

Loading...

Settimo tempo per il sudafricano Darryn Binder (KTM CIP) in 1:57.839 a 275 millesimi, davanti a Dennis Foggia (Honda Leopard) ottavo con un distacco di 290 millesimi da Arenas, e Tony Arbolino (Honda Snipers), nono a 413 millesimi. Chiude la top ten il nipponico Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) con un gap di 414 millesimi, mentre è tredicesimo, ma costretto alla Q1, Andrea Migno (Sky Racing team VR46) con un distacco di 597 millesimi. Si ferma in diciottesima posizione Stefano Nepa (KTM Aspar) a poco meno di un secondo, quindi in ventiseiesima Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 1.610, mentre è ventinovesimo e penultimo Davide Pizzoli (KTM BOE) a 1.990.

A questo punto la classe più leggera si concentra sulle qualifiche che scatteranno alle ore 13.15 con la Q1, mentre la decisiva Q2 che andrà a comporre la griglia di partenza della gara di domani prenderà il via alle ore 13.40. I piloti che passano direttamente alla Q2 sono Albert Arenas, Raul Fernandez, Celestino Vietti, Romano Fenati, Ai Ogura, Ayumu Sasaki, Darryn Binder, Dennis Foggia, Tony Arbolino, Tatsuki Suzuki, Deniz Oncu, Jaume Masià, Jeremy Alcoba e John McPhee.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP TERUEL 2020 – MOTO3

1 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 240.2 1’57.564

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 232.5 1’57.648 0.084 / 0.084

3 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 240.2 1’57.659 0.095 / 0.011

4 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 241.3 1’57.679 0.115 / 0.020

5 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 237.1 1’57.707 0.143 / 0.028

6 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 238.1 1’57.815 0.251 / 0.108

7 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 241.8 1’57.839 0.275 / 0.024

8 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 242.4 1’57.854 0.290 / 0.015

9 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 241.3 1’57.977 0.413 / 0.123

10 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 238.1 1’57.978 0.414 / 0.001

11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 238.1 1’57.993 0.429 / 0.015

12 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 239.2 1’58.105 0.541 / 0.112

13 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 239.7 1’58.161 0.597 / 0.056

14 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 235.5 1’58.208 0.644 / 0.047

15 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 238.1 1’58.253 0.689 / 0.045

16 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 236.5 1’58.263 0.699 / 0.010

17 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 238.1 1’58.304 0.740 / 0.041

18 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 239.2 1’58.487 0.923 / 0.183

19 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 231.0 1’58.516 0.952 / 0.029

20 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 238.1 1’58.692 1.128 / 0.176

21 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 240.2 1’58.749 1.185 / 0.057

22 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.5 1’58.829 1.265 / 0.080

23 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 241.3 1’58.852 1.288 / 0.023

24 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 235.5 1’58.970 1.406 / 0.118

25 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 237.6 1’59.057 1.493 / 0.087

26 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 238.1 1’59.174 1.610 / 0.117

27 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 236.5 1’59.333 1.769 / 0.159

28 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 231.5 1’59.386 1.822 / 0.053

29 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 233.5 1’59.554 1.990 / 0.168

30 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse