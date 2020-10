Moto2, risultati warm-up GP Francia 2020: Sam Lowes impressiona sul passo, bene Bastianini e Bezzecchi. 11° Luca Marini senza forzare

Il warm-up mattutino della Moto2 è andato in archivio a Le Mans con il miglior tempo di uno scatenato Sam Lowes, protagonista di una sessione impressionante a poche ore dal via del Gran Premio di Francia 2020, decima tappa stagionale per la classe mediana del Motomondiale. Il britannico del Team EG 0,0 Marc VDS, ancora a caccia del primo successo quest’anno, ha messo in evidenza un ritmo devastante che lo proietta come favorito numero 1 in vista della gara pomeridiana in programma alle ore 14.30.

Lowes, secondo in griglia di partenza, ha chiuso il turno firmando uno strepitoso miglior giro in 1’36″859, rifilando ben 669 millesimi al primo degli inseguitori, Augusto Fernandez, e 719 al migliore degli italiani, Enea Bastianini. Quest’ultimo ha trovato finalmente un ottimo passo dopo aver faticato nella giornata di sabato sull’asciutto, ma alle sue spalle la classifica è davvero molto corta con Marco Bezzecchi 4° a 0.755, Thomas Luthi 5° a 0.774, Jake Dixon 6° a 0.844 ed il poleman americano Joe Roberts 7° a 0.851 dalla vetta.

Ottava piazza a 933 millesimi dalla testa per lo spagnolo della Speed Up Jorge Navarro, che dovrà però scontare due long lap in gara per un’infrazione commessa durante le qualifiche. Completano la top 10 l’iberico Jorge Martin ed il romano Fabio Di Giannantonio, rispettivamente staccati di 1.089 e 1.237 dal miglior tempo di un ingiocabile Sam Lowes. Subito fuori dai primi dieci altri tre italiani, tra cui il leader del Mondiale Luca Marini, che ha preferito non forzare eccessivamente per non complicare la situazione della sua caviglia in seguito alla brutta caduta di venerdì.

CLASSIFICA WARM-UP GP FRANCIA 2020 MOTO2

1 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 262.4 1’36.859

2 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 261.7 1’37.528 0.669 / 0.669

3 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 262.4 1’37.578 0.719 / 0.050

4 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 267.3 1’37.614 0.755 / 0.036

5 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 261.0 1’37.633 0.774 / 0.019

6 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 258.3 1’37.703 0.844 / 0.070

7 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 262.4 1’37.710 0.851 / 0.007

8 9 Jorge NAVARRO SPA Termozeta Speed Up Speed Up 261.0 1’37.792 0.933 / 0.082

9 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 263.8 1’37.948 1.089 / 0.156

10 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Termozeta Speed Up Speed Up 259.0 1’38.096 1.237 / 0.148

11 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 261.7 1’38.118 1.259 / 0.022

12 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 259.0 1’38.145 1.286 / 0.027

13 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 257.6 1’38.163 1.304 / 0.018

14 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 260.3 1’38.329 1.470 / 0.166

15 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 261.0 1’38.337 1.478 / 0.008

16 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 261.0 1’38.503 1.644 / 0.166

17 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 258.3 1’38.541 1.682 / 0.038

18 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 261.0 1’38.543 1.684 / 0.002

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 261.7 1’38.544 1.685 / 0.001

20 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 261.7 1’38.584 1.725 / 0.040

21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 263.1 1’38.595 1.736 / 0.011

22 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 261.0 1’38.604 1.745 / 0.009

23 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 261.0 1’38.656 1.797 / 0.052

24 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 261.0 1’39.004 2.145 / 0.348

25 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 257.6 1’39.027 2.168 / 0.023

26 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 265.9 1’39.030 2.171 / 0.003

27 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 262.4 1’39.040 2.181 / 0.010

28 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 263.1 1’40.127 3.268 / 1.087

29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 256.3 1’40.290 3.431 / 0.163

30 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 259.6 1’40.844 3.985 / 0.554

