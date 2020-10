Milan-Sparta Praga, Europa League: programma, orario, tv, probabili formazioni

Dopo l’importante successo ottenuto contro il Celtic, il Milan è pronto a tuffarsi nell’avventura in Europa League dove il prossimo avversario sarà lo Sparta Praga. I rossoneri, ad onor del vero, sono ben concentrati per la sfida di questa sera contro la Roma e solo dopo il match contro i giallorossi si proietteranno al match contro i cechi.

L’esordio della squadra di Pioli in Europa League è stato molto positivo con la vittoria sull’ostico campo del Celtic. Completamente opposto il risultato ottenuto dallo Sparta Praga che nella prima partite della sua avventura europea ha subito un pesantissimo 4-1 per mano del Lilla.

Praticamente impossibile ipotizzare le possibili formazioni visto che il Milan dovrà ancora giocare stasera. Molto verosimilmente, però, il tecnico dei rossoneri farà riposare qualche titolare, anche in considerazione della consistenza dell’avversario non proprio di primissima fascia.

Di seguito il programma della sfida tra Milan-Sparta Praga in programma giovedì 29 ottobre alle ore 18.55. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), in diretta streaming su Sky Go e NOW TV.

