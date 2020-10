Michael Matthews negativo a 2 tamponi. Lunedì escluso dal Giro d’Italia perché positivo a Covid-19

Michael Matthews è risultato negativo per due volte al test Covid-19, dopo che lunedì scorso era risultato positivo ed era così stato escluso dal Giro d’Italia 2020. L’australiano non aveva potuto prendere il via in occasione della decima tappa, risultando tra le otto persone positive al tampone durante il primo giorno di riposo della Corsa Rosa. Un uomo del Team Sunweb ha riferito a Cyclingnews che il ciclista è risultato positivo a un test PCR effettuato lunedì, ma poi è risultato negativo a un test rapido (martedì) e a un test PCR (mercoledì). Il 30enne è asintomatico e sta bene dopo essere tornato nella sua casa di Montecarlo. La stessa fonte ha comunque dichiarato alla testata che questa doppia negatività non prova che il tampone di lunedì fosse un falso positivo.

Foto: Lapresse