Maratona Londra 2020, risultato e classifica: Shura Kitata trionfa, crolla Kipchoge. Daniele Meucci ritirato

Clamoroso colpo di scena alla Maratona di Londra 2020, corsa oggi per le strade della capitale britannica in condizioni ben lontane da quelle a cui siamo sempre stati abituati (senza pubblico e col rispetto di uno stringente protocollo sanitario, un tracciato di 2.150 metri da ripetere per 19 volte più il raccordo finale di 1.345 metri sul Mall dov’era posto l’arrivo). Tutti si aspettavano la vittoria del keniano Eliud Kipchoge e invece il primatista mondiale, nonché Campione Olimpico in carica, è crollato a cinque chilometri dal traguardo, non riuscendo a rispondere al cambio di ritmo dei suoi avversari diretti. A vincere è stato l’inatteso 24enne etiope Tola Shura Kitata col tempo di 2h05:41.

L’africano è riuscito a festeggiare con appena un secondo di vantaggio sul keniano Vincent Kipchumba, terzo l’etiope Sisay Lemma a quattro secondi. Kipchoge incappa nella prima sconfitta dopo dieci sigilli consecutivi sui 42 km negli ultimi sei anni (non perdeva da Berlino 2013). Il nostro Daniele Meucci si è dovuto ritirare al 32mo chilometro dopo essere stato a lungo in quindicesima posizione. Tra le donne, invece, festeggia la keniana Brigid Kosgei per il secondo anno consecutivo: la primatista mondiale copre la distanza in 2h18:58 e distacca nettamente la statunitense Sara Hall e la campionessa del mondo, ovvero la keniana Ruth Chepngetich (2h22:01)

