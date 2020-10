Lorenzo Sonego-Andrey Rublev, Finale ATP 500 Vienna: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming

Lorenzo Sonego non si ferma più al torneo ATP 500 di Vienna e, dopo aver letteralmente travolto il fenomeno Novak Djokovic, ha sconfitto anche il britannico Daniel Evans e si è qualificato alla finale della competizione sul cemento indoor della capitale austriaca. Il nostro portacolori è stato impeccabile, ha annichilito l’avversario e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo dove incrocerà il russo Andrey Rublev.

Il piemontese, ormai a ridosso della top-30 del ranking ATP, partirà con gli sfavori del pronostico, ma proverà a giocarsela alla pari col numero 8 al mondo, già giustiziere di Jannik Sinner agli ottavi di finale (ma l’altoatesino si era ritirato dopo appena tre game a causa di una vescica al piede). L’appuntamento è per domenica 1° novembre a partire dalle ore 14.00.

Loading...

Loading...

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Lorenzo Sonego-Andrey Rublev, Finale del torneo ATP 500 di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SONEGO-RUBLEV, FINALE ATP 500 VIENNA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 1° NOVEMBRE:

14.00 Lorenzo Sonego vs Andrey Rublev

SONEGO-RUBLEV, FINALE ATP 500 VIENNA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Leo Hagen