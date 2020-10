LIVE Trieste-Olimpia Milano, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trieste-Olimpia Milano, incontro valevole per la terza giornata della Serie A. Saranno i giuliani la prima squadra a fermare la corazzata di Ettore Messina?

Allianz Pallacanestro Trieste

La formazione di Eugenio Dalmasson per ora non ha sbagliato un colpo, in questo avvio di Serie A: due partite e altrettanti successi, rispettivamente contro Cremona (102-77, in casa) e Sassari (72-74, in trasferta). Per i giuliani però arriva ora la prova del nove, il battesimo del fuoco: saranno in grado di dare del filo da torcere ai rivali meneghini avanzando così magari la loro candidatura verso un possibile progetto a medio-lungo termine riguardante i playoff? Le assenze di Cavaliero, Henry e Udanoh saranno un problema, ma Grazulis, Doyle e Laquintana promettono di dare battaglia.

Olimpia Milano

La vittoria di venerdì scontro contro l’Asvel in Eurolega ha lasciato nel gruppo di Ettore Messina sia gioia, per il successo stesso, sia qualche paura, dal momento che tre membri del gruppo squadra dei francesi hanno riscontrato nelle scorse ore una positività che certo non può lasciare tranquilli.

Al netto di queste cose, sul campo le “Scarpette Rosse” si stanno dimostrando per ora un rullo compressore vedremo se anche nella cornice dell’Allianz Dome sapranno tenere questo ritmo con Moretti e Moraschini che si candidano a un ruolo da protagonisti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Trieste-Olimpia Milano, valevole per la terza giornata della Serie A, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.00!

