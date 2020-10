LIVE Sinner-Zverev, Atp Colonia 2 in DIRETTA: semifinale da brividi, rivincita del Roland Garros

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP di Colonia 2 2020 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Sulla superficie indoor in cemento in Germania, i due giovani tennisti si sfidano a distanza di poche settimane ma su un’altra superficie. Lo scorso 4 ottobre l’azzurro la spuntò in quattro set al Roland Garros agli ottavi di finale nel loro primo e unico confronto, per poi fermarsi ai quarti di finale contro Rafael Nadal: si tratta del miglior piazzamento dell’italiano in uno Slam.

Il classe 2001 ha raggiunto la seconda semifinale in carriera: l’anno scorso, sempre da wild card, raggiunse il penultimo atto ad Anversa perdendo contro Stan Wawrinka in Belgio. L’azzurro è giunto sin qui battendo senza problemi l’australiano James Duckworth e il francese Pierre-Hugues Herbert. Ai quarti di finale, da veterano, ha gestito il talento e l’esperienza del transalpino Gilles Simon vincendo per 6-3 0-6 6-4: Jannik Sinner è già virtualmente #43 al mondo e mette nel mirino Lorenzo Sonego.

Alexander Zverev, già certo di un posto alle Finals grazie al settimo posto mondiale, è reduce dalla vittoria al primo appuntamento in quel di Colonia contro Felix Auger-Aliassime. Il teutonico vuole il back-to-back in casa e conquistare la ventunesima finale in carriera, dimenticando anche l’ultimo atto di New York perso contro Dominic Thiem. Dopo aver usufruito di un bye, il più piccolo dei fratelli Zverev ha battuto John Millman e il francese Adrian Mannarino.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP di Colonia 2 2020 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle ore 19.00 sul Campo Centrale del Bett1Hulks Championship. Buon divertimento!

Foto: Alfredo Falcone/ LaPresse