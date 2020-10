LIVE Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket in DIRETTA: al Forum arriva la corazzata spagnola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della sfida

Loading...

Loading...

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, match valevo per la quarta giornata dell’Eurolega 2020-2021. Due giorni dopo la sconfitta di Atene contro l’Olympiacos, la squadra di Ettore Messina torna in campo con l’obiettivo di ritrovare subito la vittoria, sfumata in quel del Pireo.

E’ stato il primo ko della stagione per Milano, imbattuta fino a quel momento tra Supercoppa Italiana, campionato ed Europa. Il Real Madrid è una “bestia nera” per l’Olimpia, che ha battuto solo una volta gli spagnoli da quando la competizione si chiama Eurolega, perdendo tutte le ultime 14 sfide.

Un Real Madrid, però, che non ha iniziato bene quest’anno con due sconfitte all’esordio, una delle quali molto netta in casa contro il Valencia. Nell’ultimo turno, però, è arrivato il primo successo stagionale, superando il Khimki con una 21 punti di Sergio Llull.

Olimpia Milano-Real Madrid, match valevo per la quarta giornata dell’Eurolega 2020-2021, è in programma alle ore 20.45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo