LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Alcoba svetta al termine della FP2!

LA CRONACA DELLA FP2

14.20 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento a domani per la FP3 e la qualifiche del GP del Teruel. Un saluto a tutti!

14.20 La classifica aggiornata dei tempi:

1 52 J. ALCOBA 1:58.080 2 25 R. FERNANDEZ +0.140 3 2 G. RODRIGO +0.188 4 40 D. BINDER +0.193 5 79 A. OGURA +0.252 6 17 J. MCPHEE +0.546 7 75 A. ARENAS +0.588 8 7 D. FOGGIA +0.627 9 12 F. SALAC +0.666 10 24 T. SUZUKI +0.690

14.17 Alboba migliora il proprio crono! Il #52 del gruppo è riuscito a siglare il miglior crono della FP2 in 1.58.080.

14.16 Brutta scivolata per Gabriel Rodrigo nell’ultimo giro.

14.15 Bandiera a scacchi!

14.13 Alcoba ruba a Fernandez il best lap della sessione ad un minuto dalla conclusione!

14.12 Ultimi giri di tutti!

14.09 Nessuno sembra in grado al momento di impensierire il tempo di Raul Fernandez!

14.06 Molti piloti sono fermi ai box e si preparano per l’ultimo stint.

14.04 La classifica dei tempi a 10 minuti dalla FP2:

1 25 R. FERNANDEZ 1:58.220 2 79 A. OGURA +0.563 3 52 J. ALCOBA +0.642 4 12 F. SALAC +0.823 5 2 G. RODRIGO +0.898 6 27 K. TOBA +0.934 7 24 T. SUZUKI +1.141 8 99 C. TATAY +1.148 9 17 J. MCPHEE +1.341 10 75 A. ARENAS +1.399

14.00 Raul Fernandez si conferma alla classifica dei tempi. Il corno da battere è di 1.58.220.

13.57 La classifica aggiornata dei tempi a metà sessione:

1 25 R. FERNANDEZ 1:58.220 2 79 A. OGURA +0.563 3 27 K. TOBA +0.934 4 24 T. SUZUKI +1.141 5 99 C. TATAY +1.148 6 12 F. SALAC +1.412 7 52 J. ALCOBA +1.464 8 9 D. PIZZOLI +1.524 9 5 J. MASIA +1.542 10 14 T. ARBOLINO +1.577

13.54 Toba si migliora e sale al terzo posto alle spalle di Ogura e Fernandez.

13.51 Raul Fernandez svetta in classifica! 1.58.243 per lo spagnolo di casa KTM Ajo

13.50 Molti piloti tornano ai box dopo il secondo stint.

13.47 Ogura continua con un ottimo ritmo. Attenzione al giapponese che settimana scorsa ha faticato a tenere il passo dei primi.

13.45 Due giapponesi al comando! Ai Ogura è al comando della classifica dei tempi davanti a Suzuki. Tatay, Alcoba e Pizzoli chiudono la Top5!

13.42 Ai Ogura svetta nella classifica dei tempi con il crono di 1.59.238.

13.40 La classifica aggiornata dopo il primo passaggio sul traguardo:

1 24 T. SUZUKI 1:59.586 2 79 A. OGURA +0.225 3 52 J. ALCOBA +0.428 4 23 N. ANTONELLI +0.807 5 25 R. FERNANDEZ +1.003 6 99 C. TATAY +1.031 7 21 A. LOPEZ +1.154 8 6 R. YAMANAKA +1.512 9 2 G. RODRIGO +1.521 10 11 S. GARCIA +1.630

13.37 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici

13.35 Bandiera verde! Inizia la sessione.

13.33 McPhee, Oncu, Nepa e Binder dovranno rinunciare a 15 minuti della FP2 odierna per comportamento anti sportivo durante la prima sessione.

13.31 Sono 40 i minuti a disposizione per il secondo turno di prove libere nel deserto dell’aragona.

13.30 Torna in scena il nostro Tony Arbolino. Il portacolori di casa Snipers rientra dopo aver esser entrato in contatto con un positivo al test del Coronavirus.

13.26 I piloti si apprestano a scendere in pista.

13.23 Alla vigilia del secondo round del campionato nel MotorLand Aragon, lo spagnolo Albert Arenas (Aspar) è il leader della classifica davanti al nostro Celestino Vietti (Sky):

1 Albert ARENAS KTM SPA 144

2 Ai OGURA Honda JPN 131

3 Celestino VIETTI KTM ITA 126

4 Tony ARBOLINO Honda ITA 115

5 John MCPHEE Honda GBR 109

6 Jaume MASIA Honda SPA 108

7 Raul FERNANDEZ KTM SPA 89

8 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 83

9 Darryn BINDER KTM RSA 82

10 Gabriel RODRIGO Honda ARG 77

11 Romano FENATI Husqvarna ITA 70

12 Dennis FOGGIA Honda ITA 69

13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 56

14 Andrea MIGNO KTM ITA 47

15 Sergio GARCIA Honda SPA 37

16 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 33

17 Stefano NEPA KTM ITA 26

18 Kaito TOBA KTM JPN 24

19 Ayumu SASAKI KTM JPN 23

20 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 23

21 Filip SALAC Honda CZE 20

22 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 16

23 Carlos TATAY KTM SPA 14

24 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 13

25 Riccardo ROSSI KTM ITA 5

26 Barry BALTUS KTM BEL

27 Yuki KUNII Honda JPN

28 Jason DUPASQUIER KTM SWI

29 Maximilian KOFLER KTM AUT

30 Davide PIZZOLI KTM ITA

31 Khairul Idham PAWI Honda MAL

32 Dirk GEIGER KTM GER

13.21 Jaume Masià, primo sette giorni fa, è stato il più veloce nella prima sessione del week-end.

13.19 La classifica dei tempi al termine della FP1:

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 243.5 1’58.076

2 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 237.6 1’58.212 0.136 / 0.136

3 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.2 1’58.279 0.203 / 0.067

4 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 235.0 1’58.519 0.443 / 0.240

5 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 241.3 1’58.670 0.594 / 0.151

6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 239.2 1’58.726 0.650 / 0.056

7 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 234.5 1’58.749 0.673 / 0.023

8 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.5 1’58.843 0.767 / 0.094

9 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 238.6 1’58.903 0.827 / 0.060

10 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 239.2 1’58.925 0.849 / 0.022

11 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 239.2 1’58.934 0.858 / 0.009

12 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 240.8 1’59.008 0.932 / 0.074

13 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 233.0 1’59.068 0.992 / 0.060

14 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 242.4 1’59.148 1.072 / 0.080

15 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 240.8 1’59.159 1.083 / 0.011

16 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 233.5 1’59.383 1.307 / 0.224

17 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 233.5 1’59.429 1.353 / 0.046

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 232.5 1’59.429 1.353

19 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 236.0 1’59.555 1.479 / 0.126

20 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.5 1’59.555 1.479

21 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 235.0 1’59.571 1.495 / 0.016

22 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 238.6 1’59.604 1.528 / 0.033

23 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 234.5 1’59.797 1.721 / 0.193

24 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 234.0 2’00.301 2.225 / 0.504

25 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 234.5 2’00.325 2.249 / 0.024

26 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 235.0 2’00.355 2.279 / 0.030

27 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 234.5 2’00.483 2.407 / 0.128

28 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 231.5 2’00.497 2.421 / 0.014

29 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 240.2 2’00.522 2.446 / 0.025

30 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 235.0 2’00.797 2.721 / 0.275

13.18 Dopo la prima sessione di questa mattina, tutto è pronto per 40 minuti di azione al MotorLand Aragon.

13.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla FP2 della Moto3 valida per il GP del Teruel.

10.43 Si chiude qui la prima parte di giornata per la Moto3. Jaume Masià è il più veloce in questa mattinata di Aragon ma Fenati è in scia. Arenas e Fernandez saranno della partita, mentre Arbolino, al suo esordio, brilla in quinta posizione. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi con la FP2.

10.42 RIEPILOGO TEMPI

1 5 J. MASIA 1:58.076 2 55 R. FENATI +0.136 3 53 D. ÖNCÜ +0.203 4 75 A. ARENAS +0.443 5 14 T. ARBOLINO +0.594 6 17 J. MCPHEE +0.650 7 52 J. ALCOBA +0.673 8 13 C. VIETTI +0.767 9 2 G. RODRIGO +0.827 10 24 T. SUZUKI +0.849

10.41 Fenati chiude migliorando ancora in 1:58.212 ma è Masià a volare in vetta in 1:58.076!! Terzo Oncu a 203 millesimi poi Arenas e Arbolino!

10.40 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1. Andiamo a vedere gli ultimi tempi della sessione, Fenati riparte ancora con il record nel T1 per 39 millesimi.

10.39 Fenati si conferma nel T2 con 55 millesimi di vantaggio, arriva al T3 con 38 e conclude in 1:8.521 primo!!!!! Alcoba terzo a 228 millesimi, McPhee quarto a 424.

10.38 Fenati parte fortissimo con 197 millesimi sul record di Arenas, bene Masià con 54 di distacco

10.37 Fernandez non migliora, lo fa invece Binder in 1:59.495 ma il suo crono viene cancellato. Di nuovo tutti sul tracciato per sfruttare gli ultimissimi minuti della sessione.

10.36 Fernandez continua a spingere con 130 millesimi nel T1, diventano 485 nel T2, mentre anche Tatay continua con i suoi migliori settori.

10.35 Andrea Migno cade in curva 8! Pilota ok dopo una scivolata in discesa. Moto rimessa in azione. Fernandez si mette in terza posizione in 1:59.429 a 772 millesimi.

10.34 Tutti di nuovo ai box in vista del time attack finale. Proseguono Migno che prova a migliorare il suo terzo tempo e Tatay che sale in sesta posizione a 1.140 da Arenas.

10.33 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 75 A. ARENAS 1:58.657 2 55 R. FENATI +0.699 3 16 A. MIGNO +0.898 4 25 R. FERNANDEZ +0.967 5 5 J. MASIA +1.022 6 23 N. ANTONELLI +1.159 7 7 D. FOGGIA +1.218 8 24 T. SUZUKI +1.258 9 11 S. GARCIA +1.350 10 17 J. MCPHEE +1.428

10.32 Migno si rilancia e fa segnare il suo migliore T1 per 43 millesimi, Arenas e Masià alzano i tempi, mentre Vietti non si schioda dall’undicesima posizione e torna ai box.

10.31 Albert Arenassssssssssss!!!!!!!!!! 1:58.657!!!!!!!!!!!!!!! CHE TEMPOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! 699 millesimi su Fenati, 898 su Migno!!!!!!!!!!!!

10.30 Fenati fa segnare un interessantissimo 1:59.356 a 378 millesimi da Arenas che arriva al T3 con 435 millesimi sotto il record!!

10.28 Fenati vuole subito rispondere e piazza il record nel T1 per 9 millesimi, arriva al T2 con 21 millesimi di ritardo, mentre Arenas vola e fa segnare -0.164 al T1!!!!!!!!!!!!!

10.27 Romano Fenati in vetta!!! 1:59.487 mette 68 millesimi su Migno, ma arriva Arenas con triplo settore record e piazza un ottimo 1:58.978!!!!!!!!!!! Che tempo!!!!!!!!!!! Mezzo secondo a tutti!!!!!!!!!!!

10.26 Di nuovo tutti in pista, Suzuki 33 millesimi nel T1, Arenas vola con 165 di vantaggio nello stesso punto!! Fenati spinge a sua volta con due settori record!

10.25 Dopo il record nel T1 Arenas si porta a 42 millesimi di ritardo nel T2, si presenta al T3 con 22, quindi chiude il suo ottavo tentativo con il tempo di 1:59.610 e ora è secondo a 55 millesimi da Migno.

10.24 Antonelli dà il via al suo ottavo giro con un T1 da 172 millesimi di ritardo rispetto a Migno, mentre Suzuki è a 34. Arbolino fa segnare 632 di ritardo, ma ecco Arenas record per 80!

10.23 Si rianima il tracciato spagnolo dato che anche Arenas, Rodrigo e Arbolino si rimettono a girare.

10.22 Anche Ogura conclude il suo primo run come Foggia. Al momento la pista vede solamente Suzuki e Salac in azione, ma ecco Antonelli (quarto al momento) che torna in scena

10.21 Diversi piloti sono ai box, mentre prosegue Ogura, che fa segnare i suoi migliori parziali, mentre Migno a sua volta conclude il suo primo run.

10.20 AGGIORNAMENTO TEMPI A METà SESSIONE

1 16 A. MIGNO 1:59.555 2 25 R. FERNANDEZ +0.069 3 5 J. MASIA +0.124 4 23 N. ANTONELLI +0.261 5 7 D. FOGGIA +0.320 6 24 T. SUZUKI +0.360 7 75 A. ARENAS +0.417 8 17 J. MCPHEE +0.530 9 13 C. VIETTI +0.599 10 2 G. RODRIGO +0.624

10.19 Migno fa segnare il record anche nel T2, perde un decimo nel T3, quindi arriva sul traguardo in 1:59.988 e non migliora.

10.18 Masià record anche nel T2 per 120 millesimi, perde 2 decimi nel T3 e chiude senza migliorare. Migno inizia il suo ottavo giro con 72 millesimi di vantaggio sul suo crono precedente.

10.17 Masià e Foggia continuano a spingere e piazzano il record nel T1. Lo spagnolo per 152 millesimi, l’italiano per 9.

10.16 Masià procede su ottimi settori e fa segnare 1:59.679 ed ora è terzo a 124 millesimi, Antonelli e Arenas tornano ai box, come Arbolino.

10.15 Migno migliora in tutti i parziali e conclude il suo sesto giro in 1:59.555 ed è primo!!!

10.14 Raul Fernandez non si ferma più e migliora ancora dopo tre parziali record e chiude in 1:59.624 con 192 millesimi su Antonelli e 197 su Migno. Vietti torna ai box.

10.13 Raul Fernandez vola in 1:59.716 e mette 111 millesimi su Masià e 354 su Foggia, quarto Antonelli a 427 e Vietti quinto a 438 con Migno.

10.12 Ogura è terzo a 147 millesimi, mentre Fernandez è pronto a sbriciolare il tempo record.

10.11 Celestino Vietti fa segnare tre parziali record e chiude in 2:00.154 e sale di nuovo al primo posto a pari merito con Migno!

10.10 Mentre Vietti parte con un nuovo record nel T1, McPhee si mette in seconda posizione a 547 millesimi, ma ecco Raul Fernandez in vetta in 2:00.453 con 9 millesimi su Vietti.

10.09 Vietti migliora nettamente e si porta a 2:00.462 con 719 millesimi su Ogura e 774 su Migno.

10.08 Migliorano tutti, Raul Fernandez è primo in 2:01.800 con 21 millesimi su Salac e 25 su Vietti che sta volando.

10.07 Filip Salac si porta in vetta in 2:01.821 con 4 millesimi su Vietti, poi Masià a 122

10.06 Il primo crono lo fissa Sergio Garcia in 2:02.634 ma ora è Vietti al comando in 2:01.825

10.05 Anche Suzuki entra in azione, mentre diversi piloti sono già impegnati nel primo tentativo lanciato.

10.04 Uno sguardo alla pista di Aragon

10.03 Piano piano tutti i piloti sono entrati in pista, manca solamente Tatsuki Suzuki che attende ancora qualche minuto.

10.02 Riccardo Rossi non sarà al via di questo Gran Premio perchè positivo al Covid-19.

10.01 La sessione parte con molti piloti che preferiscono attendere ancora qualche istante.

10.00 SEMAFORO VERDE!!!! SCATTA LA FP1 DELLA MOTO3!!!!

9.58 Due minuti al via del primo turno di prove libere, vedremo se l’andatura sarà già migliore rispetto ad una settimana fa. La FP1 si chiuse su tempi altissimi con Darryn Binder in 1:59.813 davanti a tutti

9.56 Intanto facciamo gli auguri di buon compleanno (20) per Raul Fernandez. Un pilota che per il momento nel giro secco è fenomenale, ma perde ancora troppo in gara

9.54 Quella assenza, però, ha pesato a livello di classifica generale, dato che a questo punto il milanese si trova al quarto posto con 115 punti, ma a -29 lunghezze dal leader della graduatoria, lo spagnolo Albert Arenas, solamente settimo nella prima prova del MotorLand. Seconda posizione per il nipponico Ai Ogura con 131 punti, mentre è terzo Celestino Vietti con 126. Sarà un fine settimana davvero di capitale importanza per la Moto3. Siamo ormai nel rush finale e ogni dettaglio può fare la differenza

9.52 Sulla pista spagnola, innanzitutto, tornerà il nostro Tony Arbolino dopo aver superato brillantemente l’ennesimo tampone dopo la beffa della scorsa settimana.

9.50 Dieci minuti al via della prima sessione di prove libere della classe più leggera

9.47 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO3 2020

1 Albert ARENAS KTM SPA 144

2 Ai OGURA Honda JPN 131

3 Celestino VIETTI KTM ITA 126

4 Tony ARBOLINO Honda ITA 115

5 John MCPHEE Honda GBR 109

6 Jaume MASIA Honda SPA 108

7 Raul FERNANDEZ KTM SPA 89

8 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 83

9 Darryn BINDER KTM RSA 82

10 Gabriel RODRIGO Honda ARG 77

11 Romano FENATI Husqvarna ITA 70

12 Dennis FOGGIA Honda ITA 69

13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 56

14 Andrea MIGNO KTM ITA 47

15 Sergio GARCIA Honda SPA 37

16 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 33

17 Stefano NEPA KTM ITA 26

9.45 Al momento la pista spagnola vede un meteo variabile con 13.2 gradi per quel che riguarda l’atmosfera e 13 sull’asfalto. In questo weekend la situazione sarà decisamente migliore di una settimana fa. Oggi sono previsti sole e 22 gradi, come sabato e domenica

9.42 Tutte le sessioni sono state spostate in avanti nell’orario per scongiurare il freddo della mattina come accaduto sette giorni fa al MotorLand

9.40 Buongiorno e benvenuti ad Aragon! Tra 20 minuti prenderà il via ufficialmente il fine settimana del GP di Teruel con la FP1 della Moto3

La presentazione del weekend del GP di Teruel – La classifica del Mondiale Moto3 – Programma e tv del fine settimana – Tony Arbolino può tornare in azione

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Dopo il Gran Premio di Aragon della scorsa settimana, la classe più leggera rimane al MotorLand per un altro weekend di capitale importanza in ottica titolo iridato. Si inizierà questa mattina con le prime prove libere delle ore 10.00 (ritardate per cercare temperature meno rigide rispetto all’orario previsto inizialmente) quindi la seconda sessione scatterà alle ore 13.35.

Sulla pista spagnola, innanzitutto, tornerà il nostro Tony Arbolino dopo aver superato brillantemente l’ennesimo tampone, per una pattuglia italiana che tornerà alla caccia della prima posizione della classifica generale. Quella assenza, però, ha pesato a livello di classifica generale, dato che a questo punto il milanese si trova al quarto posto con 115 punti, ma a -29 lunghezze dal leader della graduatoria, lo spagnolo Albert Arenas, solamente settimo nella prima prova del MotorLand. Seconda posizione per il nipponico Ai Ogura con 131 punti, mentre è terzo Celestino Vietti con 126. Sarà un fine settimana davvero di capitale importanza per la Moto3. Siamo ormai nel rush finale e ogni dettaglio può fare la differenza. La pressione inizia a farsi sentire, e lo si è visto anche domenica scorsa, con i favoriti che, tutti, hanno mancato completamente la gara.

Il venerdì del venerdì del Gran Premio di Teruel, scatterà con le prime prove libere delle ore 10.00 mentre la seconda sessione scatterà alle ore 13.35. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale.

