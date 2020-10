F1, GP Portogallo 2020: nuove centraline per le Mercedes di Bottas e di Hamilton. Nessuna penalità per loro

E’ stata un problema alla centralina elettronica della power unit a costringere al ritiro nel GP dell’Eifel il finlandese della Mercedes Valtteri Bottos. Uno stop per problematiche tecniche amaro per il finnico, tradito dalla sua W11. Come riportato da gazzetta.it, l’avaria è stata rivelata dai tecnici che nello stesso tempo non hanno riscontrato ulteriori problematiche annesse.

Pertanto per il fine settimana a Portimão (Portogallo), le Mercedes di Bottas e del britannico Lewis Hamilton hanno girato con nuovi moduli per prevenire qualunque criticità. Per di più, la scuderia anglo-tedesca, ha precisato di aver modificato anche la calibrazione. Siccome entrambi correranno con lo stesso motore anche in Portogallo, che non ha avuto conseguenze negative sul problema menzionato, Bottas non dovrà scontare alcuna penalità in griglia per la sostituzione. Valtteri, da questo punto di vista, ha risposto presente già dalla FP1, realizzando il miglior crono davanti a Hamilton, all’olandese Max Verstappen (Red Bull) e al ferrarista monegasco Charles Leclerc.

Foto: LaPresse