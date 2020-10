LIVE Djokovic-Tsitsipas, Roland Garros 2020 in DIRETTA: il greco ci crede e sogna lo sgambetto al n.1 al mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, valido per la semifinale del Roland Garros 2020. Il greco n.6 ATP, sogna uno sgambetto al serbo n.1 al mondo per un posto in finale sulla terra rossa di Parigi.

Novak Djokovic ha conquistato la sua decima semifinale in carriera a Parigi dopo essersi preso la rivincita contro il temibile spagnolo Pablo Carreno-Busta. I quarti di finale del Roland Garros sono infatti coincisi con la prima sfida ufficiale tra i due dopo gli ottavi degli US Open in cui l’iberico ha ottenuto la vittoria a tavolino per una palla, seppur involontaria, ma insensata da parte del n.1 ATP, verso il giudice di linea. Djokovic ha superato Carreno in 4 set, 4-6 6-2 6-3 6-4 in 3 ore e 13 minuti di gioco.

L’ostacolo per il serbo per accedere in finale dello Slam si chiama Stefanos Tsitsipas. Il greco, n.6 al mondo, ai quarti di finale della rassegna parigina si è preso una rivincita contro il russo Andrey Rublev che dieci giorni prima lo aveva sconfitto in finale all’ATP 250 di Amburgo (6-4 3-6 7-5 in 2 ore e 21). Mercoledì invece il classe 1998 ellenico ha chiuso il match in meno di 2 ore soffrendo solo nel primo set e rifilando al russo un rotondo 3-0 (7-5 6-2 6-3) centrando per la prima volta in carriera la semifinale del Roland Garros.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Djokovic-Tsitsipas, semifinale del Roland Garros 2020, si giocherà sul centrale Philippe-Chatrier al termine della prima semifinale Nadal-Schwartzman e in ogni caso non prima delle ore 17.00, buon divertimento!

