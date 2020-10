LIVE Djokovic-Tsitsipas 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1, Roland Garros 2020 in DIRETTA: il serbo raggiunge Rafael Nadal in finale a Parigi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.35 La nostra diretta live termina qui, grazie per aver seguito il match di semifinale tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas su questa pagina, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

22.34 Novak Djokovic domina il quinto set dopo aver mancato un match-point nel terzo sul proprio turno di battuta e conquista la quinta finale della sua carriera al Roland Garros sconfiggendo il greco Stefanos Tsitsipas in 3 ore e 58 minuti di gioco.

6-1 GAME, SET AND MATCH DJOKOVIC! Il SERBO RAGGIUNGE RAFAEL NADAL IN FINALE

40-AD SECONDO MATCH-POINT DJOKOVIC! Lucido sulla risposta.

40-40 Largo il dritto del greco, terza parità.

AD-40 ACE di Tsitsipas!

40-40 Doppio fallo di Tsitsipas, il quinto della sua partita.

AD-40 Servizio/dritto di Tsitsipas che non molla.

40-40 Questa volta finisce out la risposta del serbo.

30-40 MATCH-POINT DJOKOVIC! Nuova super risposta del serbo sulla seconda dell’ateniese.

30-30 Servizio vincente di Tsitsipas.

15-30 Risposta fulminante di Djokovic sulla prima del greco.

15-15 Palla corta ben giocata da un Djokovic più lucido rispetto ad uno Tsitsipas sulle gambe.

15-0 ACE centrale di Tsitsipas, il sesto del suo match.

5-1 Djokovic, il serbo è ad un set dalla finale contro Rafael Nadal.

40-15 Dritto in contropiede del serbo.

30-15 Servizio vincente di Djokovic.

15-15 Rovescio lungo di Tsitsipas.

0-15 Doppio fallo di Djokovic, il primo del set.

4-1 DOPPIO BREAK DJOKOVIC! Doppio errore di Tsitsipas in battuta, strada in discesa per il n.1 ATP a questo punto del match.

15-40 DUE PALLE BREAK DJOKOVIC, il serbo aggredisce la risposta, Tsitsipas visibilmente stanco.

15-30 Errore di Tsitsipas.

15-15 Djokovic trova la palla corta lungo linea.

15-0 Ace centrale di Tsitsipas con palla nuova.

3-1 Djokovic, il serbo tiene il servizio a 30 e consolida il break di vantaggio nel quinto set.

40-30 Smorzata in rete del greco, palla per il 3-1 Djokovic.

30-30 Tsitsipas trova la contro-smorzata sulla linea dopo la palla corta di Djokovic.

30-15 Dritto in rete di Djokovic.

30-0 Servizio vincente da sinistra del serbo, smorfia di fatica di Tsitsipas dopo 3 ore e 42 di gioco.

15-0 Servizio/dritto di Djokovic.

2-1 BREAK DJOKOVIC! Smorzata vincente del serbo che va avanti nel quinto set.

30-40 Tsitsipas attacca con il rovescio e chiude in volèe.

15-40 DUE PALLE BREAK DJOKOVIC! Errore con il rovescio di Tsitsipas.

15-30 Djokovic chiude con il dritto dopo uno scambio sotto rete.

15-15 Lungo il lob di Djokovic sulla contro-smorzata di Tsitsipas.

1-1 Sbaglia con il rovescio ad una mano Tsitsipas, Djokovic tiene il turno di battuta.

40-15 Scappa il dritto al n.1 ATP.

40-0 Smorzata vincente di Djokovic.

30-0 Tsitsipas sbaglia in entrata con il dritto.

15-0 Smash di Djokovic sul lob difensivo del greco.

1-0 Tsitsipas, il greco salva il turno di battuta con un servizio/dritto.

AD-40 Dritto in corsa in diagonale di Djokovic che finisce di poco out.

40-40 Djokovic arriva sulla smorzata di Tsitsipas, seconda parità.

AD-40 Dritto lungo del serbo.

40-40 Rovescio lungo di Djokovic.

30-40 PALLA BREAK DJOKOVIC! Lob del serbo che ricaccia indietro Tsitsipas e chiusura con lo smash.

30-30 Stecca con il dritto Tsitsipas.

30-15 Dritto in diagonale vincente di Djokovic.

30-0 Buona la prima di Tsitsipas.

15-0 Risposta lunga di Djokovic.

INIZIO QUINTO SET; TSITSIPAS AL SERVIZIO

22.00 Stefanos Tsitsipas si aggiudica il quarto set in 57 minuti e porta la seconda semifinale al quinto set:

FINE QUARTO SET

6-4 Sbaglia il drop shot Djokovic, si va al quinto set!

40-AD SET-POINT TSITSIPAS! Rovescio in corridoio di Djokovic.

40-40 Rovescio in rete di Djokovic.

40-30 Tsitsipas trova la palla corta con il rovescio.

40-15 Smorzata vincente di Djokovic in scivolata, due palle per il 5-5.

30-15 Risposta in rovescio larga di Tsitsipas.

15-15 Tsitsipas prova un passante sotto le gambe di emergenza che termina in corridoio.

0-15 Doppio fallo di Djokovic.

5-4 Risposta lunga di Djokovic, Tsitsipas tiene il turno di battuta.

AD-40 Dritto in contropiede di Tsitsipas, seconda chance per il 5-4.

40-40 Si esalta in difesa Djokovic poi chiude sotto rete in smorzata.

AD-40 Dritto vincente di Tsitsipas.

40-40 SECONDO ACE DEL GAME DI TSITSIPAS!

40-AD PALLA BREAK DJOKOVIC! Passante in dritto del serbo e risposta in corridoio di Tsitsipas in volèe.

40-40 Djokovic trova la riga di fondo con il dritto e porta il game ai vantaggi.

40-30 Si ferma sul nastro la risposta del serbo sulla prima di Tsitsipas.

30-30 Djokovic trova la smorzata vincente con il rovescio.

30-15 ACE di Tsitsipas, il terzo del match per il n.6 ATP.

15-15 Lungo il dritto di Tsitsipas.

15-0 Buona la prima del greco.

4-4 Il n.1 ATP tiene a un breve servizio di battuta, abbiamo sorpassato le 3 ore di gioco.

40-15 Doppio fallo di Djokovic, il quarto della sua partita.

40-0 Scappa lungo il rovescio a Tsitsipas.

30-0 Servizio sulla linea di Djokovic.

4-3 Tsitsipas, rovescio lungo di Djokovic, il greco tiene il servizio dopo aver annullato la nona palla break su dieci del set al serbo.

AD-40 Rovescio profondo del greco, palla del 4-3.

40-40 Pallonetto lungo di Djokovic, terza parità.

40-AD Djokovic arriva sulla palla corta del greco, decima palla break del set per il serbo.

40-40 Smash di Tsitsipas, seconda parità.

40-AD Palla break Djokovic, passante di rovescio vincente.

40-40 Servizio/dritto del greco, vantaggi.

30-40 Dritto in contropiede di Tsitsipas che annulla la prima palla break.

15-40 DUE PALLE BREAK! Rovescio in back in rete del greco.

15-30 Dritto in corridoio di Tsitsipas.

15-15 Doppio fallo del greco al servizio.

15-0 Servizio potente e smash in avanzamento di Tsitsipas.

3-3 Djokovic tiene il servizio a 15.

40-15 Smorzata vincente del serbo.

30-15 Gran curva con la prima da destra di Djokovic.

15-15 Passante in dritto vincente dell’ellenico.

15-0 Risposta in rovescio lunga di Tsitsipas sulla prima del serbo.

3-2 Tsitsipas. Il greco annulla tre palle break a Djokovic e tiene il servizio.

AD-40 Risposta lunga di Djokovic.

40-40 Accelerazione in dritto di Tsitsipas e risposta in rete di Djokovic.

40-AD TERZA PALLA BREAK DJOKOVIC! Smorzata vincente del n.1 al mondo.

40-40 Rovescio in contropiede del greco.

40-AD SECONDA PALLA BREAK DJOKOVIC! Largo il dritto di Tsitsipas.

40-40 Spunto vincente di Tsitsipas in dritto dopo un pluri-salvataggio di Djokovic sugli attacchi del greco.

30-40 PALLA BREAK DJOKOVIC! Rovescio in corridoio di Tsitsipas.

30-30 Scivola Djokovic ma la smorzata di Tsitsipas si spegne in rete.

30-15 Risposta in rete di Djokovic sulla prima robusta dell’ellenico.

15-15 Secondo doppio fallo al servizio per il greco nel match.

15-0 Risposta lunga di Djokovic sulla seconda del Tsitsipas.

2-2 Rovescio in rete di Tsitsipas, il serbo tiene il servizio e riporta il set in parità.

40-15 Risposta lunga del greco sulla prima di Djokovic.

30-15 Smorzata in scivolata di Djokovic fortunato sulla deviazione del nastro.

15-15 Risposta lunga di Tsitsipas.

0-15 Errore di Djokovic con il rovescio.

1-2 CONTRO BREAK DJOKOVIC! Dritto out di Tsitsipas e il numero 1 al mondo risponde subito al greco nel quarto set!

0-40 TRE PALLE DEL CONTRO-BREAK DJOKOVIC! Smorzata larga di Tsitsipas.

0-30 Dritto in diagonale vincente del serbo.

0-15 Lob vincente di Djokovic.

2-0 BREAK TSITSIPAS! Il greco trova un turno di risposta a zero, errore di Djokovic con il rovescio.

0-40 TRE PALLE BREAK TSITSIPAS! Il greco recupera sulla smorzata del n.1 ATP.

0-30 Terzo doppio fallo di Djokovic.

1-0 TSITSIPAS! Il greco tiene il primo turno di battuta del quarto set.

40-40 Dritto in rete di Djokovic.

40-AD Contro balzo di rovescio vincente del serbo.

40-40 Passante vincente di Djokovic dopo la volèe smorzata del greco.

30-30 Stecca con il dritto Tsitsipas.

30-15 Dritto in diagonale vincente del greco.

15-15 Palla corta in rete di Djokovic.

0-15 Dritto in rete di Tsitsipas.

INIZIO QUARTO SET

FINE TERZO SET

7-5 TSITSIPAS! Dritto lungo linea del greco che trova l’incrocio delle linee e porta il match al quarto set dopo aver annullato un match-point a Djokovic che era arrivato a servire per il match.

40-AD SECONDO SET-POINT TSITSIPAS! Dritto in rete del serbo.

40-40 Djokovic annulla il set-point con la prima di servizio.

30-40 SET-POINT TSITSIPAS! Palla corta del greco che costringe Djokovic al dritto in rete.

30-30 Rovescio in corridoio di Djokovic, il greco risale dal 30-0.

30-15 Rovescio lungo linea vincente di Tsitsipas.

30-0 Il serbo si apre il campo con la prima di servizio e piazza una nuova palla corta con il rovescio.

15-0 Smorzata vincente di Djokovic.

6-5 Tsitsipas tiene il servizio e si garantisce il tie-break nel terzo set.

40-30 Scappa lunga la risposta di Djokovic sulla prima di Tsitsipas.

30-30 Il greco risale dallo 0-30.

15-30 Rovescio ad aprire il campo e volèe bassa di Tsitsipas.

0-30 Contro-smorzata in diagonale vincente del n.1 ATP.

0-15 Dritto in rete di Tsitsipas.

5-5 CONTRO BREAK TSITSIPAS! Dritto lungo di Djokovic e il greco tiene vivo l’incontro dopo aver annullato un match-point!

40-AD TERZA PALLA DEL CONTRO-BREAK TSITSIPAS! Il greco spinge con il dritto e trova il punto.

40-40 Djokovic annulla la decima palla break della sua partita con una prima di servizio a 190 km/h!

40-AD PALLA BREAK TSITSIPAS! Smash vincente del greco.

40-40 Scappa in corridoio il cambio di direzione di Djokovic con il rovescio, seconda parità.

AD-40 MATCH-POINT DJOKOVIC! Buona la prima del serbo.

40-40 Lunga la risposta di Tsitsipas con il rovescio, nona palla break del match annullata da Djokovic.

30-40 PALLA DEL CONTRO BREAK TSITSIPAS! Smorzata in rete di Djokovic che si lascia ingolosire troppo.

30-30 Prima sul rovescio e contropiede vincente del serbo.

15-30 Dritto out di Djokovic.

15-15 Dritto vincente di Djokovic dopo l’ottima risposta di Tsitsipas al servizio in rovescio.

0-15 Djokovic non riesce a gestire la deviazione del nastro sulla risposta di Tsitsipas al servizio.

5-4 BREAK DJOKOVIC! Smash vincente del serbo che ora servirà per il match!

40-AD PALLA BREAK DJOKOVIC! Errore di Tsitsipas con il dritto.

40-40 Palla corta vincente di Djokovic che porta il game ai vantaggi.

40-30 Buona la prima del greco.

30-30 Lungo linea di rovescio di Djokovic.

30-15 Tsitsipas attacca con il dritto e costringe Djokovic alla risposta in rete.

15-15 Scambio lungo condotto dal greco che chiude con il dritto.

0-15 Sbaglia Tsitsipas con il dritto.

4-4 Dritto in rete dell’ellenico, il n.1 ATP tiene il servizio e ora cercherà il break per poi servire per il set.

40-0 Prima centrale di Djokovic.

30-0 Volèe vincente del serbo sul rovescio di Tsitsipas.

15-0 Palla corta messa a segno di Djokovic.

4-3 Errore di Djokovic con il rovescio, il greco tiene a 30 il turno di battuta.

40-30 Chiusura in volèe sotto rete di Tsitsipas dopo il servizio/dritto.

30-30 Tsitsipas trova la riga esterna con la prima di servizio confermata dal giudice di sedia su richiesta di Djokovic.

15-30 Lungo il rovescio di Tsitsipas.

15-15 Passante vincente di Djokovic.

15-0 Prima centrale sulla riga di Tsitsipas.

3-3 Game a zero di Djokovic, il n.1 ATP tiene il suo terzo turno di battuta nel terzo set.

40-0 Buona la prima del serbo.

30-0 Djokovic muove l’avversario e chiude con lo schiaffo al volo sul rovescio del greco.

15-0 Ace centrale di Djokovic.

3-2 Tsitsipas, game a zero del greco che tiene il turno di battuta.

40-0 Smash vincente dell’ateniese dopo il rovescio lungo linea.

30-0 Il greco serve bene anche da sinistra.

15-0 Buona la prima di Tsitsipas.

2-2 Colpisce male con il dritto Tsitsipas, Djokovic tiene a 15 il turno di battuta.

40-15 Rovescio in corridoio del greco.

30-15 Dritto out di Tsitsipas.

15-15 Smash vincente da fondo campo di Djokovic.

0-15 Non passa la smorzata di Djokovic.

2-1 Tsitsipas, dritto in contropiede vincente del greco che tiene il servizio.

40-30 Rovescio in rete di Tsitsipas.

40-15 Tsitsipas apre il campo e chiude con il dritto, due palle per il 2-1 per l’ellenico.

30-15 Dritto lungo di Djokovic.

15-15 Volèe vincente del greco.

0-15 Errore di Tsitsipas.

1-1 Sbaglia con il rovescio Tsitsipas, Djokovic tiene il servizio.

40-40 Smash comodo di Djokovic.

40-40 Dritto in contropiede vincente del serbo, annullata l’ottava palla break del match a Tsitsipas.

40-AD PALLA BREAK TSITSIPAS! Dritto in rete di Djokovic dopo l’apertura dell’ellenico.

40-40 Smorzata in rete di Djokovic con il rovescio.

40-30 Secondo doppio fallo di Djokovic in partita.

40-15 Dritto in rete di Tsitsipas.

30-15 Questa volta resta lunga la smorzata a Djokovic e Tsitsipas va a segno con un rovescio in lungo linea.

30-0 Smorzata lungo linea di Djokovic.

1-0 Game a zero in favore del greco in apertura di terzo set.

40-0 Risposta lunga di Djokovic sulla prima di Tsitsipas.

30-0 Buona la prima del greco.

15-0 Tsitsipas si apre il campo con il rovescio e chiude con il dritto.

INIZIO TERZO SET

20.03 Ecco qualche immagine di un Novak Djokovic dominante fino a questo punto del match:

FINE SECONDO SET

6-2 Djokovic conquista il secondo set chiudendo con un game a zero.

40-0 Secondo ace del game per il n.1 ATP con le palle nuove.

30-0 Prima vincente del serbo.

15-0 Ace di Djokovic.

2-5 BREAK DJOKOVIC! Dritto in corridoio di Tsitsipas, ora il serbo andrà a servire per chiudere il secondo set.

40-AD SECONDA PALLA BREAK DJOKOVIC! Errore dell’ellenico con il rovescio.

40-40 Scappa out la risposta di Djokovic, seconda parità.

40-AD PALLA BREAK DJOKOVIC! Primo doppio fallo in battuta del greco.

40-40 Rovescio lungo di Tsitsipas, game ai vantaggi.

40-30 Palla corta di Djokovic che risale dal 40-0.

40-0 Buona la prima dell’ellenico.

30-0 Bel contropiede di Tsitsipas con il dritto.

15-0 Rovescio in corridoio di Djokovic.

4-2 Buona la prima del serbo che consolida il break di vantaggio nel secondo set.

40-30 Errore con il dritto di Djokovic.

40-15 Servizio centrale vincente da sinistra per il serbo.

30-15 ACE di Djokovic, il primo per il serbo nel match.

15-15 Djokovic spinge con il dritto e costringe il greco al rovescio in back in rete.

2-3 BREAK DJOKOVIC! Stecca con il dritto l’ellenico dopo una deviazione del nastro sul dritto del serbo che si scusa ma allunga nel secondo set.

40-AD PALLA BREAK DJOKOVIC! Smash in rete di Tsitsipas dopo una nuova ottima difesa del n.1 ATP.

40-40 Smash di rimbalzo in corridoio di Tsitsipas, Djokovic risale dal 40-0 e porta il game ai vantaggi.

40-30 Passante vincente in scivolata di Djokovic con il rovescio.

40-15 Palla corta fallita dal greco con il rovescio.

40-0 Stecca con il dritto Djokovic.

30-0 Servizio centrale vincente di Tsitsipas.

15-0 Non passa la smorzata di Djokovic con il rovescio.

2-2 Errore con il dritto di Tsitsipas, Djokovic tiene il servizio.

40-30 Stecca con il rovescio il greco.

30-30 Dritto in rete di Tsitsipas.

15-30 Accelerazione con il dritto di Tsitsipas e risposta lunga di Djokovic.

15-15 Buona la prima di Djokovic.

0-15 Volèe vincente del greco dopo un dritto di Djokovic viziato dal nastro

2-1 Tsitsipas, il greco tiene il turno di battuta con la prima di servizio.

40-30 Dritto in diagonale vincente dell’ellenico.

30-30 Servizio/dritto Tsitsipas.

15-30 Djokovic trova una gran risposta sul servizio esterno di Tsitsipas.

15-15 Passante vincente del greco sull’attacco di Djokovic.

0-15 Risposta vincente di Djokovic sulla seconda del greco.

1-1 Risposta in rete di Tsitsipas sulla prima di Djokovic, il serbo tiene il suo primo turno di battuta nel secondo set.

AD-40 Dritto in rete dell’ellenico.

40-40 Tsitsipas trova l’angolo incrociato, nuova parità.

AD-40 Se ne va in corridoio il dritto lungo linea di Tsitsipas.

40-40 Buona la prima del serbo, ottava palla break della partita annullata dal serbo.

40-AD Dritto in corridoio di Djokovic, seconda palla break Tsitsipas.

40-40 Rovescio in diagonale di Djokovic che cancella la sesta palla break del greco del match.

30-40 PALLA BREAK TSITSIPAS! Doppio fallo di Djokovic in battuta.

30-30 Djokovic arriva sul passante di rovescio in lungo linea del greco e risale dallo 0-30.

0-30 Smorzata in rete del serbo in scivolata.

15-0 Buona la prima di Djokovic.

1-0 Tsitsipas, il greco tiene a zero il primo turno di battuta del secondo set.

40-0 Buona la prima del greco.

30-0 Rovescio in contropiede di Tsitsipas.

15-0 Tsitsipas trova il primo punto del secondo set con il rovescio lungo linea.

INIZIO SECONDO SET

FINE PRIMO SET

6-3 Buona la prima di Djokovic che chiude il primo set della semifinale in 42 minuti di gioco dopo aver annullato quattro palle break al greco nel primo game.

AD-40 Scappa in corridoio il rovescio di Tsitsipas.

40-40 Errore con il dritto di Djokovic che spreca anche il terzo set-point, game ai vantaggi.

40-30 Rovescio in corridoio del serbo, secondo-set point sciupato dal numero uno al mondo.

40-15 Scappa lungo il rovescio a Djokovic.

40-0 TRE SET-POINT DJOKOVIC! Buona la prima del serbo.

30-0 Nuova palla corta di Djokovic che sorprende un Tsitsipas molto lontano dal campo.

15-0 Il n.1 ATP trova una nuova smorzata vincente con il rovescio.

5-3 Tsitsipas tiene a 15 il turno di battuta, ora Djokovic andrà a servire per il primo set.

40-15 Errore di Djokovic con il rovescio in diagonale.

30-15 ACE di Tsitsipas, il primo della partita per l’ellenico.

15-15 Buona prima per il greco.

0-15 Djokovic trova una smorzata perfetta con il rovescio che va a pizzicare la linea.

5-2 Djokovic, il serbo annulla una palla del contro-break e si garantisce la possibilità di andare a servire per il set!

AD-40 Scappa lungo il dritto di Tsitsipas.

40-40 Seconda parità, Djokovic difende in maniera magistrale sotto rete in volèe sul passante di Tsitsipas in dritto.

40-AD PALLA BREAK TSITSIPAS! Il greco trova una volèe vincente dopo un dritto profondo.

40-40 Dritto lungo di Djokovic.

40-30 Dritto in corridoio di Tsitsipas che si innervosisce imprecando verso il cielo.

30-30 Non riesce a tenere in campo il rovescio Tsitsipas.

15-30 Altro errore in rovescio del serbo.

15-15 Rovescio in rete di Djokovic.

15-0 Lungo scambio che si chiude con recupero in rete di Tsitsipas.

4-2 Servizio/dritto di Tsitsipas che tiene il servizio e prova a restare attaccato al primo set!

40-15 Dritto out di Djokovic.

30-15 Gran risposta di Djokovic dopo il servizio e dritto lungo di Tsitsipas.

30-0 Prima vincente del greco.

15-0 Risposta lunga in dritto di Djokovic sulla seconda di Tsitsipas.

4-1 Djokovic, il serbo tiene a 15 il proprio turno di battuta sfruttando la prima di servizio!

40-15 Servizio/dritto di Djokovic.

30-15 Risposta lunga di Tsitsipas sulla prima di Djokovic.

15-15 Rovescio in spin del greco che termina in corridoio.

0-15 Splendida palla corta in slice di Tsitsipas che sorprende Djokovic.

3-1, Tsitsipas muove il punteggio nel primo set!

40-15 Risposta in corridoio di Djokovic sulla prima del greco.

30-15 Smorzata di rovescio in lungo linea di Djokovic sulla quale Tsitsipas risponde in corridoio.

30-0 Prima profonda di Tsitsipas e risposta in rovescio lunga del serbo.

15-0 Smorzata in rete di Djokovic.

3-0 DJOKOVIC! Game a zero per il numero 1 ATP!

40-0 Tre palle per il serbo per consolidare il break di vantaggio!

30-0 Djokovic trova il punto con una seconda di servizio a 182 km/h.

15-0 Buona la prima di Djokovic.

2-0 DJOKOVIC! Dritto in corsa fenomenale del n.1 ATP che trova subito il break nel primo set!

15-40 DUE PALLE BREAK DJOKOVIC! Lungo il dritto di Tsitsipas.

15-30 Tsitsipas apre il campo con il dritto e chiude con una demi-volèe sotto rete.

0-30 Stecca con il rovescio Tsitsipas, Djokovic prova a scappare nel secondo game della partita.

0-15 Errore con il dritto del greco.

1-0 Passante vincente del serbo che tiene il primo turno di battuta cancellando quattro palle break!

AD-40 Dritto lungo di Tsitsipas.

40-40 Passante vincente di Tsitsipas dopo un attacco troppo tenero del serbo.

AD-40 Dritto in contropiede di Djokovic che ora ha la palla per vincere il primo game del match.

40-40 Dritto lungo linea di Djokovic.

40-AD Quarta palla break Tsitsipas, dritto in rete di Djokovic.

40-40 Terza palla break annullata dal serbo con una prima sul rovescio di Tsitsipas.

30-40 Djokovic trova l’incrocio delle linee con il rovescio, seconda palla break su tre annullata dal n.1 ATP.

15-40 Errore con il rovescio di Tsitsipas, ora altre due palle break.

0-40 TRE PALLE BREAK TSITSIPAS! Rovescio in corridoio di Djokovic.

0-30 Si ferma sul nastro il passante da lontano di Djokovic, Tsitsipas conduce lo scambio con il dritto.

0-15 Risposta profonda di Djokovic con il rovescio, il primo punto del match è di Tsitsipas.

18.40 INIZIA LA SECONDA SEMIFINALE DEL ROLAND GARROS 2020!

18.36 Sarà Novak Djokovic ad iniziare a servire.

18.35 Tennisti in campo per il riscaldamento sul centrale.

18.30 Tsitsipas cercherà di sfruttare la condizione fisica non ottimale del serbo per conquistare la sua prima finale assoluta in carriera in uno Slam.

18.25 Nonostante Djokovic abbia sempre avuto difficoltà nell’affrontare Stefanos Tsitsipas, oggi il numero 1 al mondo partirà da favorito contro il greco, la vittoria del serbo è infatti quotata 1.30 contro il 3.50 dell’ellenico n.6 della classifica ATP.

18.20 Il vincitore del match tra il greco e il n.1 ATP affronterà dunque in finale il re della terra rossa Rafael Nadal, 12 volte trionfatore a Parigi e sconfitto in sole due partite al Roland Garros dal 2005.

18.15 Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas scenderanno dunque in campo per la seconda semifinale intorno alle 18.35 sul campo centrale Philipp-Chatrier.

18.12 Rafael Nadal chiude il match in tre set contro l’argentino Diego Sebastian Scwartzman, 6-3 6-3 7-6 (0) in 3 ore e 12 minuti di gioco, lo spagnolo conquista dunque la tredicesima finale a Parigi e la ventottesima in uno Slam.

18.10 Novak Djokovic ha trionfato una volta al Roland Garros, nel 2016 contro Andy Murray, oggi il serbo andrà a caccia della quinta finale a Parigi.

18.05 Intanto Rafael Nadal è avanti 6-5 nel terzo set contro Diego Schwartzman dopo aver conquistato in primi due set, se lo spagnolo dovesse chiudere il match al terzo set, la seconda semifinale inizierà poco dopo, se invece l’argentino dovesse portarsi sul 2-1 allungando il match al quarto, l’incontro tra Djokovic e Tsitsipas verrà posticipato.

18.00 Il bilancio di Novak Djokovic nelle semifinali Slam è di 26 vittorie e 11 sconfitte, queste ultime da registrare 4 volte con Nadal, 4 contro Federer, una contro Berdych, Nishikori e Thiem.

17.55 Stefanos Tsitsipas cerca invece la prima finale in carriera al Roland Garros e in uno Slam.

17.50 Djokovic è alla semifinale numero 37 nei tornei dello Slam e cerca la finale numero 27 che lo porterebbe a -4 dal record di 31 detenuto da Roger Federer.

17.45 Tsitsipas ha invece concesso due set in questo torneo, i primi due giocati dal greco al primo turno contro lo spagnolo Jaume Munar, da lì in poi l’ellenico ha vinto sempre in tre set restando in campo per un totale di 10 ore e 21 minuti.

17.40 Nel corso di questo Roland Garros, Novak Djokovic ha ceduto un solo set, il primo della sfida ai quarti di finale contro lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. In totale il serbo è rimasto in campo per 10 ore e 42 minuti di gioco.

17.35 Per l’ateniese questa sarà la prima sfida contro il n.1 ATP in un torneo dello Slam. Il bilancio di Tsitsipas nelle sfide contro i numeri 1 del mondo è di una vittoria e sei sconfitte. L’unico successo è arrivato proprio contro Djokovic lo scorso anno ai quarti del Masters 1000 di Shangai, 3-6 7-5 6-3 in 2 ore e 4 minuti.

17.30 Con la vittoria ai quarti di finale contro il russo Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas ha ottenuto per la prima volta l’accesso in semifinale al Roland Garros al quarto tentativo. L’unica presenza nella semifinale di uno slam per il greco è stata quella dello scorso anno a Melbourne contro Nadal, coincisa con una vittoria in tre set dello spagnolo.

17.25 L’ultimo match ufficiale tra i due risale al 29 febbraio quando Djokovic si impose 2-0 (6-3 6-4) in un’ora e 19 nella finale del torneo ATP 500 di Dubai.

17.20 Sarà la settima sfida tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, il bilancio generale degli scontri tra il serbo e il greco è in parità, 3-3.

17.15 Giornata soleggiata oggi a Parigi, ecco come si presenta il campo centrale Philippe-Chatrier:

17.10 Ad ora Djokovic e Tsitsipas dovrebbero dunque scendere in campo approssimativamente intorno alle ore 17.50.

17.05 Il match si giocherà sul centrale Philippe Chatrier e inizierà al termine del primo incontro di semifinale tra Rafael Nadal e Diego Sebastian Schwartzman, dopo aver conquistato i primi due set per 6-3, ora il maiorchino è avanti 1-0 nel terzo set dopo 2 ore di gioco.

17.00 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, valido per la seconda semifinale del Roland Garros 2020.

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, valido per la semifinale del Roland Garros 2020. Il greco n.6 ATP, sogna uno sgambetto al serbo n.1 al mondo per un posto in finale sulla terra rossa di Parigi.

Novak Djokovic ha conquistato la sua decima semifinale in carriera a Parigi dopo essersi preso la rivincita contro il temibile spagnolo Pablo Carreno-Busta. I quarti di finale del Roland Garros sono infatti coincisi con la prima sfida ufficiale tra i due dopo gli ottavi degli US Open in cui l’iberico ha ottenuto la vittoria a tavolino per una palla, seppur involontaria, ma insensata da parte del n.1 ATP, verso il giudice di linea. Djokovic ha superato Carreno in 4 set, 4-6 6-2 6-3 6-4 in 3 ore e 13 minuti di gioco.

L’ostacolo per il serbo per accedere in finale dello Slam si chiama Stefanos Tsitsipas. Il greco, n.6 al mondo, ai quarti di finale della rassegna parigina si è preso una rivincita contro il russo Andrey Rublev che dieci giorni prima lo aveva sconfitto in finale all’ATP 500 di Amburgo (6-4 3-6 7-5 in 2 ore e 21). Mercoledì invece il classe 1998 ellenico ha chiuso il match in meno di 2 ore soffrendo solo nel primo set e rifilando al russo un rotondo 3-0 (7-5 6-2 6-3) centrando per la prima volta in carriera la semifinale del Roland Garros.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Djokovic-Tsitsipas, semifinale del Roland Garros 2020, si giocherà sul centrale Philippe-Chatrier al termine della prima semifinale Nadal-Schwartzman e in ogni caso non prima delle ore 17.00, buon divertimento!

