LIVE Canottaggio, Europei 2020 in DIRETTA: finali in tempo reale, l’Italia si gioca il medagliere

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della terza ed ultima giornata di gare degli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2020. A Poznan, in Polonia, si conclude la rassegna in cui si gareggia, come deciso in precedenza, senza la presenza degli spettatori.

Oggi, domenica 11 ottobre, si disputerà soltanto la sessione mattutina con le Finali B e le Finali A di canottaggio e paracanottaggio. La delegazione azzurra è composta da 62 atleti, di cui 39 senior, 14 pesi leggeri e 9 paracanottaggio, con 58 titolari e quattro riserve, tutte tra i senior.

L’Italia è il Paese con il maggior numero di equipaggi iscritti, 21 sulle 22 specialità che si disputeranno, essendo assente soltanto nell’otto senior femminile: sono 17 le imbarcazioni azzurre in Finale A, mentre tre disputeranno le Finali B. Una, invece ha chiuso ieri il suo percorso in Finale C.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della seconda giornata di gare degli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizia con le Finali A che scatteranno alle ore 9.50. Buon divertimento!

