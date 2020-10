LIVE Anversa-Virtus Bologna 21-25, EuroCup basket in DIRETTA: si segna pochissimo nel secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21-29 Schicciata in campo aperto per Kyle Weems.

Loading...

Loading...

21-27 Teodosic penetra nella difesa belga e segna il primo canestro della sua partita.

21-25 2/2 in lunetta per Jenkins.

19-25 A sbloccare lo stallo è Awudu Abass che, liberato da Teodosic, va a segno col piazzato.

Nessun canestro nei primi 2′ del quarto.

INIZIO SECONDO QUARTO

Primo quarto a due facce per la Virtus Bologna: ottima la partenza (parziale iniziale di 3-15), poi un rallentamento che ha fatto rientrare in partita la squadra belga.

FINE PRIMO QUARTO: Anversa-Virtus Bologna 19-23

19-23 Tripla da posizione centrale per Donkor.

16-23 Primo centro su azione per Faye.

14-23 Si apre un corridoio centrale e Alibegovic non si fa pregare.

14-21 1/2 di Faye in lunetta.

13-21 Kesteloot raccoglie un tiro sbagliato e trova due punti comodi.

11-21 Ancora Adams! Sono già 15 punti per lui!

11-19 Adams scatenato! La guardia della Virtus va a schiacciare di nuovo!

11-17 Gran tripla di Speedy Smith, che si iscrive alla partita dopo 6′.

8-17 Tripla di Bleijenbergh.

Tessitori sbaglia il libero supplementare.

5-17 Tessitori si muove benissimo sotto le plance: canestro e fallo subito.

5-15 Rimbalzo offensivo e canestro di Jenkins.

Timeout Anversa.

3-15 ANCORA JOSH ADAMS! TRIPLA E +12 VIRTUS!

3-12 Tap-in di Pippo Ricci, disattenta la difesa di casa.

3-10 Jenkins con un po’ di fortuna sigla il primo canestro su azione dei Giants.

1-10 Grande avvio di Adams! Il numero 14 della Virtus vola sopra il ferro!

1-8 1/2 ai liberi per Faye.

0-8 Adams in lunetta completa il gioco da tre punti.

0-7 Penetrazione e canestro valido per Adams, che ha subito anche il fallo.

0-5 Tessitori batte facilmente Faye e appoggia a tabellone.

0-3 Ottima circolazione di palla della Virtus: Adams piazza la tripla che apre il match.

INIZIO MATCH

19.59 QUINTETTO VIRTUS – Markovic, Adams, Ricci, Weems, Tessitori.

19.58 QUINTETTO ANVERSA – Smith, Bleijenbergh, Kesteloot, Dudzinski, Faye.

19.55 I Giants oggi si presenteranno con soltanto 11 giocatori, perché uno dei convocati odierni è risultato positivo al Covid-19. L’annuncio è stato dato intorno all’ora di pranzo.

19.52 L’Anversa comincerà il campionato belga il prossimo 6 novembre: i belgi hanno avuto quindi la possibilità di riposare una settimana intera.

19.48 Morale totalmente agli antipodi per Anversa, che ha cominciato malissimo la propria avventura in Europa: quattro sconfitte per la squadra belga, che vede già compromesso il cammino verso le Top 16.

19.44 I ragazzi di Aleksandar Djordjevic nella scorsa giornata hanno conquistato la leadership solitaria del raggruppamento battendo il Monaco e sabato hanno trovato riscatto anche in Serie A dove, dopo due sconfitte consecutive, hanno sbancato Varese.

19.40 La partita di stasera sarà un vero e proprio testa-coda all’interno del girone C: 4 vittorie in altrettante partite per le V Nere, mentre la squadra belga è ancora a secco di successi.

19.35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anversa-Virtus Bologna, match valido per la quinta giornata dell’EuroCup 2020-2021 di basket.

Il programma del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anversa-Virtus Bologna, match valido per la quinta giornata dell’EuroCup 2020-2021 di basket.

La partita di stasera sarà un vero e proprio testa-coda all’interno del girone C. La Virtus Bologna ha fatto fin qui percorso netto: 4 vittorie in altrettante partite per i ragazzi di Aleksandar Djordjevic, che nella scorsa giornata hanno conquistato la leadership solitaria del raggruppamento battendo il Monaco. Le V Nere hanno anche ritrovato il sorriso in Serie A, dal momento che sabato hanno espugnato Varese e ritrovato il feeling con la vittoria dopo due ko consecutivi contro Cremona e Reggio Emilia. Morale totalmente opposto per Anversa, che ha cominciato malissimo la propria avventura in Europa: quattro sconfitte per la squadra belga, che vede già compromesso il cammino verso le Top 16. Il sodalizio emiliano si affiderà ai soliti Milos Teodosic e Stefan Markovic in cabina di regia, mentre sotto canestro Julian Gamble e Vince Hunter proveranno a dominare. L’uomo più pericoloso in casa Anversa è Speedy Smith, sempre in doppia cifra in quest’inizio di EuroCup.

La palla a due del match tra Anversa e Virtus Bologna è programmata per le ore 20.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo