Calcio, Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid. Il portoghese salterà il match con il Barcellona

Cristiano Ronaldo non sarà della partita domani, nel match di Champions League 2020-2021, che vede contrapposte Juventus e Barcellona. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Il fenomeno portoghese si è sottoposto a ben due tamponi, ma entrambi hanno dato esito positivo. Il giocatore, dunque, benché asintomatico, non è ancora guarito del Covid.

Sicuramente un brutto colpo per la Juventus, ma anche per gli appasionati di calcio in generale. Infatti, in molti erano pronti a gustarsi un nuovo capitolo della rivalità tra CR7 e il fuoriclasse del Barcellona Leo Messi, da quasi quindici anni a questa parte i due migliori interpreti al mondo dello sport più seguito del globo. Data la positività del portoghese, però, è tutto rimandato all’incontro di ritorno tra il sodalizio catalano e la Juventus.

Foto: Lapresse