Liegi-Bastogne-Liegi 2020 oggi: orari, tv, streaming, programma

Oggi è il grande giorno della 106esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. In una stagione molto particolare, la Decana dattirerà un parterre di altissimo livello nonostante sia stata posizionata in concomitanza con la seconda tappa del Giro d’Italia.

L’uomo più atteso è il neo campione del mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) che ha già dimostrato di godere di una condizione fisica perfetta. Molto verosimilmente contenderanno il successo al transalpino l’elvetico Marc Hirschi (Team Sunweb), di fresco vincitore della Freccia Vallone, il polacco Michal Kwiatkowski (Team Ineos) e lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), senza dimenticare il vincitore del Tour de France Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

La terza Classica Monumento dell’anno prenderà il via alle ore 10.25, e terminerà tra le ore 17.00 e 17.15. La Decana verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport, e su Eurosport dalle ore 13.30. Inoltre è prevista la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi garantirà la diretta live testuale integrale dalle ore 10.00, per non perdervi neanche un secondo di questo attesissimo appuntamento sulle strade del Belgio.

PROGRAMMA COMPLETO

Partenza: ore 10.25

ore 10.25 Arrivo: ore 17.00/17.15

ore 17.00/17.15 Diretta tv: Rai Sport, Eurosport dalle ore 13.30

Rai Sport, Eurosport dalle ore 13.30 Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player

Rai.tv, Eurosport Player Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 10.00

